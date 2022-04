Kolejne trzy osoby, pracownicy placówek służby zdrowia, zostały zatrzymane w prowadzony przez Prokuraturę Regionalną we Wrocławiu w śledztwie dotyczącym "ustawiania" przetargów na zakup sprzętu medycznego. To ciąg dalszy akcji CBA rozpoczętej pod koniec stycznia.

Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

Jak poinformowała we wtorek PAP rzeczniczka Prokuratury Regionalnej we Wrocławiu prok. Katarzyna Bylicka, w kwietniu funkcjonariusze warszawskiej CBA zatrzymali trzy kolejne osoby w śledztwie dotyczącym przetargów na zakup sprzętu medycznego. Postępowanie obejmuje lata 2019-2020.

Jak ustawiano przetargi?

Zatrzymani to pracownicy placówek służby zdrowia - naczelna pielęgniarka w powiatowym centrum medycznym, p.o. kierownika filii stacji pogotowania ratunkowego oraz pracownik w dziale zamówień stacji pogotowia ratunkowego - podała prok. Bylicka.

Według prokuratury, jeden z podejrzanych w tym śledztwie, wcześniej zatrzymany przedstawiciel firmy dostarczającej sprzęt medyczny, zawiązywał nieformalne porozumienia z osobami zajmującymi się przetargami w placówkach medycznych.

Cytat Jeszcze przed ogłoszeniem przetargów osoby zatrudnione w podmiotach medycznych przekazywały mu informacje o ich planowaniu, po czym uzgadniały z nim specyfikacje istotnych warunków zamówienia w taki sposób, by warunki te spełniał w największym stopniu sprzęt firmy, którą reprezentował - opisała przestępczy proceder prok. Bylicka.

Zatrzymane w ostatnim czasie osoby usłyszały zarzuty przyjmowania korzyści majątkowych, utrudniania przetargów publicznych oraz składania fałszywego oświadczenia. Zastosowano wobec nich poręczenie majątkowe i dozór policyjny, mają też zakaz opuszczania kraju.

Do tej pory w śledztwie prowadzonym przez wrocławską prokuraturę zarzuty postawiono dziewięciu osobom.

W tych województwach miało dochodzić do nieprawidłowości

Funkcjonariusz CBA prowadzą działania na terenie kilku województw: mazowieckiego, łódzkiego, wielkopolskiego i lubelskiego.

Ujawniony proceder miał charakter ogólnokrajowy, do nieprawidłowości dochodziło w licznych szpitalach publicznych. Tym sposobem nabywano głównie sprzęt ratowniczy wchodzący na wyposażenie nowych karetek pogotowia m.in. w postaci urządzeń do kompresji klatki piersiowej i defibrylatory - informuje CBA.

Łączna wartość zamówień objętych śledztwem, w których miało dojść do nieprawidłowości, to ok. 5 milionów złotych.