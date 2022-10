​MPK Wrocław przekazało autokar dla ukraińskich żołnierzy walczących o wolność swojego kraju. Pojazd jest wyposażony w artykuły pierwszej pomocy. Trafi do jednostki w Enerhodarze.

/ MPK Wrocław / Materiały prasowe

Jak przypomina przewoźnik, w pomoc Ukrainie angażuje się od początku trwania wojny. Kolejnym gestem wsparcia jest przekazanie autobusu wyposażonego w artykuły pierwszej pomocy. Trafi on do ukraińskiej jednostki w Enerhodarze. To bardzo newralgiczny teren. W Zaporożu znajduje się bowiem największa elektrownia atomowa w Europie.

Planując przyjazd do Warszawy, chcieliśmy uczcić ostatnie urodziny Władimira Putina na wolności. Dzisiejsze poranne naloty nadały naszej wizycie nowy kontekst. Trzeba cały czas myśleć o Ukrainie i cały czas ją wspierać. Dlatego na naszych tramwajach wciąż obecne są ukraińskie flagi, uchodźcy są u nas zatrudniani, a dziś przekazujemy ten autokar wraz z wyposażeniem do pierwszej pomocy - mówił Krzysztof Balawejder, prezes MPK Wrocław.

/ MPK Wrocław / Materiały prasowe

W przekazaniu autokaru uczestniczył Wasyl Zwarycz, ambasador Ukrainy w Polsce. Podczas spotkania nie krył wdzięczności za wszelkie objawy pomocy oraz solidarności z Ukrainą - informuje MPK.

Przekazanie autokaru wraz z artykułami medycznymi przez MPK Wrocław, to kolejny gest solidarności z Ukrainą, który doceniamy. Funkcjonowanie tego mobilnego ambulatorium pozwoli uratować życie ludzkie, życie naszych żołnierzy. Dziękujemy wam za to - mówił Wasyl Zwarycz, ambasador Ukrainy w Polsce.

/ MPK Wrocław / Materiały prasowe

Całe przedsięwzięcie było możliwe dzięki sponsorom. Firma SAATZ, która odpowiedzialna była za stworzenie ukraińskiego oprogramowania i instrukcji do wrocławskich tramwajów, przekazała na ten cel 15 tys. złotych - podało MPK Wrocław w komunikacie.

Dodano w nim, że do Ukrainy - wraz z autokarem - pojechały również dwie palety zaopatrzenia medycznego, przekazane przez fundację "Wroc Ma Moc". Jak podkreślono, dzięki temu transportowi do jednostki w Enerhodarze trafią apteczki, bandaże, opaski, kompresy i inne artykułu służące do udzielania pierwszej pomocy.