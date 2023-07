Studencki łazik marsjański z Politechniki Wrocławskiej wygrał międzynarodowe zawody w Turcji. Waży 48 kilogramów i ma 4 koła. Może poruszać się z maksymalną prędkością 20 kilometrów na godzinę. Poradzi sobie także na nierównej powierzchni. To jednak tylko niewielka część jego możliwości.

/ Paweł Pyclik / RMF FM

Może przynieść butelkę tlenu, skrzynkę z narzędziami. Może przełączyć przyciski i przykręcić kierownicę, przyłączyć joystick. To wszystko łazik robi bezproblemowo. Również pisze na klawiaturze na przykład na niektórych konkurencjach. Ale również może jeździć nocą, ponieważ zamontowaliśmy specjalne światła. I w trakcie konkurencji nocnej, która pojawiła się na zawodach w Turcji, szukał zaginionych astronautów, oświetlając drogę tylko samym sobą - tłumaczy studentka Politechniki Wrocławskiej Zofia Stypułkowska, prezeska Koła Naukowego OFF-ROAD.

/ Paweł Pyclik / RMF FM

Głównym elementem, najbardziej zaawansowanym systemem łazika jest manipulator, który znajduje się po prawej stronie łazika. Ten manipulator ma 6 stopni swobody. Co oznacza, że symuluje ruch ręki ludzkiej. Jesteśmy w stanie się poruszać w 6 różnych płaszczyznach. I ten manipulator jest w stanie się zachować jak normalna ludzka ręka - mówi student Michał Wnuk, zastępca prezesa Koła Naukowego OFF-ROAD.

Dodatkowo mamy 2 maszty. Jeden maszt to jest maszt radiowy, na którym mamy zamontowane anteny. Ponieważ podczas konkurencji my nie widzimy łazika. My łazikiem sterujemy tylko z kamer, które są zamontowane. A jeżeli chodzi o kamery to mamy ich 5 na pokładzie łazika. Jedną kamerę mamy do jazdy, która znajduje się przy kołach. Mamy jedną kamerę do skanowania terenu w konkurencjach autonomicznych, żeby nasz łazik mógł widzieć głębie i mógł omijać przeszkody, mapować sobie te przeszkody - wylicza Wnuk.

/ Paweł Pyclik / RMF FM

Mamy też jedną kamerę monitoringu, która charakteryzuje się tym, że mamy wizję 360 stopni dookoła. Przez to możemy się rozglądać tym łazikiem bez poruszania się nim. Dodatkowo mamy jeszcze 2 kamery na manipulatorze potrzebne do przełączania przełączników - dodaje.

Marsjański Łazik z Wrocławia. Potrafi pisać na klawiaturze Paweł Pyclik / RMF FM

Łazikiem steruje się za pomocą autorskiej aplikacji i używa się do tego laptopa.