Wiekowy buk z Arboretum w Wojsławicach ma coraz większe szanse na pierwsze miejsce w konkursie "Europejskie Drzewo Roku". Na kilka dni przed metą wyprzedził konkurentów z Francji i Włoch. Głosowanie trwa do czwartku, 22 lutego.

Fot. Zielona bombonierka Bożka Piotrowska /Facebook / Arboretum Wojsławice /

Głosowanie w konkursie European Tree of the Year 2024 (Europejskie Drzewo Roku) trwa tylko do 22 lutego. O głosy ubiega się 15 kandydatów ze Starego Kontynentu: z Polski, Francji, Włoch, Słowacji, Portugalii, Łotwy, Litwy, Czech, Belgii, Chorwacji, Holandii, Ukrainy, Hiszpanii, Estonii i Wielkiej Brytanii. Są to zwycięzcy etapów krajowych.

Oddawać głosy na najpiękniejsze drzewo w Europie można TUTAJ>>>>

Wyniki ostateczne poznamy 20 marca 2024 roku podczas ceremonii rozdania statuetek w siedzibie Parlamentu Europejskiego w Brukseli.

Serce Ogrodu - The Heart of the Garden

Serce Ogrodu to 200-letni buk pospolity. Rośnie w centrum starego parku w Arboretum w Wojsławicach (gm. Niemcza, woj. dolnośląskie).

Prezes stowarzyszenia Klub Gaja (koordynujący konkurs w naszym kraju) Jacek Bożek powiedział, że kandydat został posadzony prawdopodobnie na przełomie XVIII i XIX wieku, gdy właścicielem parku był ród von Pritwitz.

Historia buka jest też nierozerwalnie związana z rokiem 1880, gdy właścicielem majątku w Wojsławicach został Fritz von Oheimb. To za jego sprawą powstało arboretum, a niewielki park zyskał sławę - dodał Jacek Brożek.

Zdaniem prezesa stowarzyszenia, buk Serce Ogrodu "imponuje majestatem i intryguje nietypowo uformowanym, zgrubiałym pniem i szeroko rozpostartymi konarami".