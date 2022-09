Po raz pierwszy od 1993 r. do Wrocławia wracają Konfrontacje Filmowe. W programie wydarzenia znalazło się aż 14 tytułów – każdy z nich został nagrodzony lub miał międzynarodową premierę na jednym z ważniejszych festiwali filmowych świata.

/ Materiały prasowe

Najgłośniejsze produkcje tego sezonu będzie można obejrzeć od 9 września w Kinie Nowe Horyzonty. Na wielkim ekranie zostaną zaprezentowane dzieła uznanych mistrzów kina, jak i nieoczywiste filmy twórców, którzy dopiero niedawno zaistnieli na arenie międzynarodowej.

Przegląd rozpocznie pokaz nagrodzonego Złotą Palmą „W trójkącie” w reżyserii Rubena Östlunda. Widzowie Kina Nowe Horyzonty zobaczą również jeden z najpiękniejszych filmów tegorocznego Cannes – „Blisko” Lukasa Dhonta oraz czy nagrodzony Złotym Niedźwiedziem na Berlinale „Alcarràs” Carli Simón, reżyserki uznanego „Lata 1993”.

Konfrontacje Filmowe to również doskonała okazja, by przedpremierowo obejrzeć znakomite „IO” Jerzego Skolimowskiego, które niedawno zostało wybrane polskim kandydatem do Oscara.



Program:

• 9.09 (piątek) | 20:15„W trójkącie” reż. Ruben Östlund

• 10.09 (sobota) | 18:00„IO” reż. Jerzy Skolimowski

• 10.09 (sobota) | 20:15„Blisko” reż. Lukas Dhont

• 11.09 (niedziela) | 18:00„Pamfir” reż. Dmytro Sukholytkyy-Sobchuk

• 11.09 (niedziela) | 20:015„Alcarras” reż. Carla Simon• 12.09 (poniedziałek) | 20:15„Nitram” reż. Justin Kurzel

• 13.09 (wtorek) | 20:15„Holy Spider” reż. Ali Abbasi

• 14.09 (środa) | 20:15„Nostalgia” reż. Mario Martone

• 15.09 (czwartek) | 20:15„Bohater” reż. Asghar Farhadi

• 16.09 (piątek) | 20:15„Podejrzana” reż. Park Chan-Wook

• 17.09 (sobota) | 18:00„Tori i Lokita” reż. Luc Dardenne, Jean-Pierre Dardenne

• 17.09 (sobota) | 20:15„Silent Twins” reż. Agnieszka Smoczyńska

• 18.09 (niedziela) | 18:00„Sundown” reż. Michel Franco

• 18.09 (niedziela) | 20:15„Prześwietlenie” reż. Cristian MungiuKonfrontacje Filmowe odbywają się w Kinie Nowe Horyzonty w dniach 9-18 września.