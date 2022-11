Od jutra w Muzeum Etnograficznym we Wrocławiu będzie można zobaczyć wystawę „Obrazy do opowiadania”. Pokazujemy jak obrazy, grafiki, rzeźby czy hafty mogą opowiadać historie - informuje muzeum w komunikacie dotyczącym wystawy.

Anna Binkuńska, Z literą "P" przez trzydzestolecie, 1975 / Muzeum Etnograficzne we Wrocławiu / Internet

Jak czytamy na stronie internetowej muzeum - tematem wystawy będą historie obrazkowe, narracje przełożone na formę ikonograficzną, mającą za swój główny cel opowiadanie obrazem.

Na dostępnej od jutra wystawie "Obrazy do opowiadania" zaprezentowane zostaną prace profesjonalistów jak i amatorów. Obok znanych nazwisk, takich jak malarz Zbigniew Makowski, czy artystka hafciarka Ewa Cieniak pojawią się twórcy nieprofesjonalni. To m.in. Ula Jagielnicka, z wykształcenia fizyczka i była dziennikarka. Dziś zajmuje się sztuką animowania kolaży.

Prace, które będą pokazane powstawały od XVI do XXI wieku. Reprezentują różne nurty.

Wczesna Jagielnicka, Lis i UFO, 2019 / Muzeum Etnograficzne we Wrocławiu / Internet

Wielkie historie zderzą się z tymi osobistymi. Współczesny komiks pojawi się tuż obok szesnastowiecznej nastawy ołtarzowej. Zaskoczy zestawienie obrazów dewocyjnych z tablicami przyrodniczymi. Łączy je jedno - niosą ze sobą opowieści i są obiektami nie tylko do oglądania, ale też do przeżywania - informuje Muzeum Etnograficzne we Wrocławiu.

Wystawa jest organizowana we współpracy z Muzeum Komiksu w Krakowie i Muzeum Uniwersytetu Wrocławskiego. Będzie ją można ogląda we wrocławskim Muzeum Etnograficznym od 26 listopada do 26 lutego.