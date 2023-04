Na trzy miesiące do aresztu trafili członkowie grupy włamywaczy, których zatrzymała dolnośląska policja. Trzech mężczyzn miało włamywać się do domów oraz mieszkań. Jak informuje policja, są podejrzani o kradzieże złotej i srebrnej biżuterii, telefonów, laptopów i pieniędzy. Grozi im do 10 lat więzienia.

/ KMP Wrocław / Policja Policjanci od pewnego czasu analizowali materiały dotyczące włamań i kradzieży do domów oraz mieszkań w województwie dolnośląskim. Sprawdzali zabezpieczone ślady i dowody. Na tej podstawie typowali osoby mogące mieć związek z tymi przestępstwami. Funkcjonariusze kilka dni temu urządzili zasadzkę, w którą wpadli przestępcy. Policjanci operacyjni z komendy miejskiej i wojewódzkiej zatrzymali podejrzewanych na terenie powiatu wrocławskiego - mówi podkom. Wojciech Jabłoński z KMP we Wrocławiu. Zatrzymani to obcokrajowcy. Mają od 32 do 50 lat. Jak wynika z informacji policji, tam gdzie byli, znaleziono wiele przedmiotów pochodzących z włamań. Chodzi o złoto, biżuterię, laptopy, telefony i pieniądze. / KMP Wrocław / Policja Przestępcy próbowali jeszcze przed zatrzymaniem ukryć kradzione rzeczy w różnych miejscach, na przykład odkurzaczu. Jednak dobrze zaplanowana policyjna akcja uniemożliwiła im tego typu działanie - podkreśla podkom. Jabłoński. Część ze skradzionych przedmiotów wróciła już do okradzionych. Prosimy wszystkie osoby, które na opublikowanych zdjęciach zdjęciach rozpoznają swoje przedmioty, aby skontaktowały się z komendą miejską we Wrocławiu - dodaje. / KMP Wrocław / Policja Do tej pory policjanci udowodnili zatrzymanym 7 włamań i kradzieży z mieszkań i domów w powiecie wrocławskim. Funkcjonariusze podejrzewają, że rozbita grupa ma na swoim koncie znacznie więcej przestępstw na terenie całego Dolnego Śląska. Zobacz również: Kajakarz utonął w Nysie Kłodzkiej. Policja prowadzi śledztwo

Majówka w Karkonoszach? Pośpiesz się z rezerwacją noclegu

Dużo turystów w Karkonoszach. GOPR ma sporo pracy

​Kradzieże i włamania do zgorzeleckich szkół. Dziewięć zarzutów dla 32-latka