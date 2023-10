To szansa, by przyczynić się do rozwoju kryminalistyki. Uniwersytet Wrocławski szuka chętnych do wzięcia udziału w badaniach dotyczących długości rozkładu włosów. Od każdej z osób, która się zakwalifikuje, zostanie pobranych około 20 włosów. Wyniki tych badań mogą być szczególnie ważne w sprawach "zaginięć bez śladu" - podkreśla doktorantka uczelni Katarzyna Palacz.

Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock Badacze chcą poszerzyć zakres posiadanych informacji, a będzie to możliwe dzięki włosom. W momencie, kiedy nie mamy znalezionego ciała, ale na przykład możemy podejrzewać, że w jakimś miejscu w lesie doszło do jakiejś szarpaniny i te włosy zostały wyrwane. Na podstawie tych włosów, chcemy, żebyśmy mogli oszacować, kiedy to zostało zrobione. A nie tylko, żebyśmy mogli znaleźć DNA tej osoby, czy wiedzieć, jakie leki czy używki spożywała - mówi Katarzyna Palacz, doktorantka Wydziału Nauk Biologicznych z Pracowni Biologii i Entomologii Sądowej Uniwersytetu Wrocławskiego. Sprawdzane będzie jak na włosy wpływa gleba, a jak woda. Będziemy sprawdzać, jak grzyby, które są właśnie w wodach i w glebach oddziałują na te włosy i czy na przykład preferują dany kolor włosów. Czy są jakieś zależności pomiędzy tym a kolorem, czy na przykład płcią dawcy? - pyta. We włosach mamy dwa barwniki. Barwnik czerwony i on jest w największym stężeniu we włosach rudych. I barwnik ciemny, który jest najbardziej strzeżony we włosach ciemnych. W blond po prostu stężenie barwników jest mniejsze niż w pozostałych. I właśnie w ramach mojej pracy magisterskiej zauważyliśmy, że włosy jasne i rude, szybciej i w znacznie mocniejszym zakresie się rozkładają niż włosy ciemne. Później udało mi się na doktoracie ten projekt rozszerzyć i będziemy po prostu badać już więcej czynników - podkreśla Palacz. Badania wykonywane w ramach projektu: kwestionariusze ankiet kwalifikujące do badania;

pobranie włosów przy pomocy pęsety z okolicy potylicznej głowy;

analiza mikroskopowa włosów z uwzględnieniem czasu powstawania zmian degradacyjnych;

analiza mykologiczna zmian degradacyjnych włosów. Badania będą wykonywane w wyspecjalizowanych pracowniach Wydziału Nauk Biologicznych Uniwersytetu Wrocławskiego z wykorzystaniem profesjonalnego sprzętu. Kto może wziąć udział w badaniu? W badaniu mogą wziąć udział osoby pełnoletnie, spełniające kilka poniższych warunków wymienionych przez uczelnię: bez zdiagnozowanych chorób przewlekłych;

nieprzyjmujące leków na stałe;

niepalące i niestosujące używek oraz leków co najmniej 3 miesięcy przed uczestnictwem w badaniu;

/ Uniwersytet Wrocławski / Informacje o badaniu Jak przebiega badanie? "Badanie składa się z jednej, wcześniej umówionej telefonicznie lub drogą mailową, wizyty. Każdy uczestnik zostanie poproszony o podpisanie stosownych zgód oraz formularzy niezbędnych do pobrania materiału biologicznego (tj. zgoda na udział w badaniu, formularz informacyjny dla uczestników badania, klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych, klauzula zgody na przetwarzanie danych osobowych)" - czytamy na stronie internetowej dotyczącej badania. Uniwersytet podał, że "dawcy przy pomocy pęsety pobrane zostanie około 15-20 włosów z korzeniami". "Włosy zostaną spakowane do papierowych kopert i przekazane do dalszych analiz. Udział w projekcie jest w pełni anonimowy, a uczestnik może wycofać się w każdym momencie badania" - informuje UW. Pobranie materiału biologicznego trwa około 15 minut. Badania będą się odbywały w budynku Zakładu Biologii, Ewolucji i Ochrony Bezkręgowców Uniwersytetu Wrocławskiego przy ul. Przybyszewskiego 65. Jak przypominają organizatorzy badania, aby umówić termin wizyty należy w pierwszej kolejności wypełnić formularz zgłoszeniowy. Następnie, zakwalifikowane do badania osoby będą mogły się umówić na wizytę telefonicznie lub drogą mailową. Oto formularz zgłoszeniowy.

