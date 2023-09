W piątek z okazji Europejskiego Dnia bez Samochodu podróżowanie komunikacją miejską będzie we Wrocławiu bezpłatne. Tego dnia kasowniki w pojazdach wrocławskiego MPK, podwykonawców oraz na liniach aglomeracyjnych nie będą działały.

Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

W piątek, 22 września, przypada Dzień bez Samochodu obchodzony w ramach Europejskiego Tygodnia Mobilności.



Podobnie jak w poprzednich latach, komunikacja miejska będzie tego dnia bezpłatna dla wszystkich użytkowników. Do akcji dołączyli także przewoźnicy aglomeracyjni na liniach 9xx i okoliczne gminy. Nie trzeba przy tym mieć ze sobą dowodu osobistego, czy prawa jazdy - przekazał Tomasz Sikora z wrocławskiego magistratu.



Dzień bez Samochodu, za to z darmową komunikacją miejską ma służyć testom - by ci, którzy na co dzień z komunikacji miejskiej nie korzystają, sprawdzili - jak wyglądają ich połączenia do pracy, szkoły czy na siłownię. Może się okazać, że dojedziemy wygodnie i szybciej niż samochodem - zwróciła uwagę dyrektor Wydziału Transportu Urzędu Miejskiego Wrocławia Paulina Tyniec-Piszcz.



Prezes MPK Wrocław Witold Woźny wskazał, że nowo otwarte trasy przez Popowice i Nowy Dwór sprawiły, że około 60 tysięcy osób zyskało dostęp do komunikacji miejskiej w odległości do 7 minut spacerem. Warto przetestować i ten spacer i miejskiego przewoźnika, zwłaszcza, że od 3 września mamy nową siatkę połączeń, być może także te zmiany sprawią, że ktoś będzie miał łatwiejszy i szybszy dojazd do swojej pracy czy szkoły - zachęcał Woźny.



Dodatkowo przez cały tydzień - do soboty włącznie - wrocławskie rowery miejskie są darmowe nie przez 20 minut, ale przez pierwszą godzinę. Zniżki i promocje wprowadzili także niektórzy operatorzy systemów wynajmu hulajnóg.



W akcji Europejskiego Tygodnia Mobilności nie biorą udziału regionalni przewoźnicy kolejowi - Koleje Dolnośląskie i Polregio.