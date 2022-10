Z ponad rocznym poślizgiem zostanie dziś otwarta Zachodnia Obwodnica Wałbrzycha na Dolnym Śląsku. Pierwsze samochody mają przejechać nią po południu. Jak podkreśla magistrat - to największa powojenna inwestycja w mieście. Budowa kosztowała blisko 400 mln złotych.

/ GDDKiA Wrocław / Materiały prasowe

Uroczyste otwarcie trasy dla kierowców zaplanowano na godzinę 13:00. Mają się na nim pojawić marszałek Sejmu Elżbieta Witek oraz premier Mateusz Morawiecki.

Obwodnica powstała w ciągu drogi krajowej nr 35. Trasa ma 2 jezdnie i liczy 6-kilometrów. Wybudowano dwa węzły drogowe "Żeromskiego" i "Reja", trzy wiadukty, kładki i przejście podziemne dla pieszych.

3 razy szybciej

Nowa inwestycja połączyła wcześniej zbudowane odcinki obwodnicy. Dzięki temu około 3-krotnie skróci się czas przejazdu z północy na południe miasta - podaje w komunikacie Urząd Miejski. Dodaje, że wcześniej układ komunikacyjny Wałbrzycha opierał się głównie na niewydolnej DK 35, która wskutek narastającego ruchu już dawno osiągnęła maksymalną przepustowość.

Naturalnie bardzo się cieszymy z ukończenia obwodnicy. Dla Wałbrzycha to kamień milowy, otwarcie nowego rozdziału i perspektywy w dziejach miasta. Trudno w to uwierzyć, ale na urzeczywistnienie tego zamierzenia czekaliśmy aż pół wieku. Przełomowe okazało się dopiero unijne wsparcie, za co wałbrzyszanie podziękowali nazwaniem obwodnicy "Europejką"- mówi Roman Szełemej, prezydent Wałbrzycha.

Wyprowadzenie ruchu z centrum miasta to jednocześnie czystsze powietrze, mniejszy hałas i poprawa przepustowości lokalnej sieci drogowej. Zakończona inwestycja to nowe perspektywy dla przedsiębiorców, jak również łatwiejszy dostęp do turystycznej części regionu wałbrzyskiego - podkreśla Lidia Markowska, dyrektor wrocławskiego oddziału GDDKiA.

/ GDDKiA Wrocław / Materiały prasowe

Ponad rok opóźnienia

Budowę trasy rozpoczęto w 2019 roku, a zakończono w 2022. Pierwotnie terminem zakończenia inwestycji był czerwiec 2021 roku, ale prace się przeciągnęły.

Obwodnica to wspólna inwestycja miasta i GDDKiA. Przeznaczono na nią 397 mln zł, z czego 297 mln zł stanowiło dofinansowanie z Unii Europejskiej. Ponad 54 mln zł pochodziło z budżetu gminy, a przeszło 46 mln dołożyła GDDKiA.

/ GDDKiA Wrocław / Materiały prasowe