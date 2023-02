Niech gmina zakończy nasz dramat. Postulują lokatorzy nielegalnie sprywatyzowanych mieszkań zakładowych z Wrocławia. Podkreślają, że samorząd może wykupić lokale i dostać na to miliony złotych dotacji z Banku Gospodarstwa Krajowego.

/ Paweł Pyclik / RMF FM

Przed laty mieszkania zakładowe sprzedano za bezcen z lokatorami. Właściciele podnoszą im czynsze, a niektórych eksmitują.

Realia są tragiczne. Mówię o czynszu. To blisko 2,5 tysiąca złotych. Właściciele robią to po to, żeby nas wyrzucić. W końcu jest możliwość skończenia tego dramatu mieszkańców. Sejm przegłosował ustawę, która umożliwia gminie wykup tych mieszkań - mówi Tadeusz Ficoń, jeden z lokatorów.

/ Paweł Pyclik / RMF FM

Co na to urzędnicy? Spotkali się z lokatorami i zasięgnęli wiedzy w Katowicach, gdzie gmina wykupowała już mieszkania. Wystąpili także do odpowiedniego ministerstwa o doprecyzowanie przepisów.

Nie wszystko jest w tej ustawie precyzyjne. Mowa jest o dotacji do 95%. Więc równie dobrze może to być 10%. Chcielibyśmy sprawdzić jakie dokumenty są niezbędne do tego, ażeby taka dotacja była udzielana jeżeli taki krok zostanie poczyniony - tłumaczy Arkadiusz Filipowski z Urzędu Miejskiego Wrocławia.