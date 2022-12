Bombka dolnośląska - to świąteczny znak rozpoznawczy tego regionu. Powstała w Muzeum Bombki w Miliczu. Jest szklana, jednokolorowa i zdobiona motywami pokazującymi wielokulturowość Dolnego Śląska. Po wojnie zjechała tam bowiem ludność z różnych stron.

/ Muzeum Bombki w Miliczu / Materiały prasowe

Muzeum Bombki w Miliczu to atrakcja turystyczna Dolnego Śląska. Do 2008 roku była tam fabryka szklanych ozdób choinkowych. Obecnie jest kolekcja ponad 6 tysięcy bombek. W muzeum są produkowane limitowane serie. Od 2016 roku bombki dekoruje się wzornikiem dolnośląskim. Tak powstała Bombka Dolnośląska.

Na bombce dolnośląskiej są kompozycje złożone z pojedynczych motywów wzorniczych co najmniej 2 grup kulturowych, które osiedliły się na Dolnym Śląsku po 1945 roku. Nowoprzybyli mieszkańcy przywieźli ze swoich rodzinnych stron pamiątki, muzykę, tańce, czasami stroje ludowe czy sztukę plastyczną. Wszystko to układa się w regionie w swoistą mozaikę różnych tradycji. To było dla nas olbrzymią inspiracją - przyznaje Izabela Brymerska z Muzeum Bombki w Miliczu.

/ Muzeum Bombki w Miliczu / Materiały prasowe

Wzór na bombce dolnośląskiej sprawia wrażenie haftu czy koronkowej siatki. Wygląda to przeuroczo, jak takieś jubilerskie małe arcydzieło - dodaje Brymerska.

We wzorniku pojawiają się dekory zaczerpnięte z haftów i tradycyjnej sztuki plastycznej dawnego Śląska. Z witraży, kafli czy porcelany. Najczęściej są to motywy roślinne. Girlandy, lilijki, rozety i chyba najbardziej charakterystyczny dla województwa dolnośląskiego motyw kwiatów w donicach.

/ Muzeum Bombki w Miliczu / Materiały prasowe

Na bombce dolnośląskiej mogą przenikać się i łączyć dolnośląskie wazony i krakowskie róże, z kwiatami z Kujaw oraz na przykład wiatraczkami z Kurpi - tłumaczy Brymerska.

Od 2021 roku bombka dolnośląska jest chroniona znakiem towarowym Urzędu Patentowego.