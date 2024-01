Christoph Eschenbach, który dyrygował orkiestrami m.in. w Zurychu, Paryżu, Berlinie, Japonii i USA, będzie dyrektorem artystycznym Filharmonii Wrocławskiej. Funkcję tę obejmie 1 września i będzie ją pełnił do końca sezonu 2028/2029.

Maestro Christoph Eschenbach / NFM, fot. Balazs Borocz /

Powrót do domu, do Wrocławia i dołączenie do rodziny NFM, to bardzo emocjonujący moment w moim życiu. Obiecuję orkiestrze, publiczności i społeczności, że podzielę się moim muzycznym wszechświatem i zrobię wszystko, co w mojej mocy, aby rozwijać tę wspaniałą instytucję. Bardzo się cieszę, że wyruszam w tę podróż i nie mogę się doczekać tych wszystkich wspaniałych chwil, które są przed nami - powiedział Christoph Eschenbach.

Artysta urodził się w 1940 roku we Wrocławiu, ale swoją karierę jako pianista i dyrygent budował w Europie, Stanach Zjednoczonych i Japonii.

Los pisze najbardziej niezwykłe i najpiękniejsze scenariusze. Z niecierpliwością czekamy na wspaniałe koncerty, czekamy na piękno i wzruszenia. Maestro, witaj w domu! - mówił dyrektor NFM Andrzej Kosendiak, który podpisał umowę z artystą.

Założona w 1945 roku Filharmonia Wrocławska będzie wkrótce obchodzić osiemdziesięciolecie istnienia. Orkiestra jest częścią Narodowego Forum Muzyki im. Witolda Lutosławskiego we Wrocławiu.

Christoph Eschenbach karierę muzyczną rozpoczął jako pianista, jednocześnie studiując dyrygenturę u George’a Szella. Jego mentorem był Herbert von Karajan. W latach 1982-1986 był głównym dyrygentem gościnnym Tonhalle-Orchester Zürich, głównym dyrygentem NDR Sinfonieorchester Hamburg w latach 1998-2004, dyrektorem artystycznym Schleswig-Holstein Musik Festival w latach 1999-2003, głównym dyrygentem Orchestre de Paris w latach 2000-2010 i dyrektorem muzycznym Konzerthausorchester Berlin w latach 2019-2023. Pracował też z orkiestrami w Stanach Zjednoczonych.

Od 1964 roku jest związany z wytwórnią Deutsche Grammophon i nagrał ponad sto płyt. W 2002 roku został odznaczony Wielkim Krzyżem Zasługi z Gwiazdą, jest także laureatem szeregu nagród, m.in. Nagrody Grammy z 2014 roku czy Ernst von Siemens Musikpreis przyznanej w 2015 roku.