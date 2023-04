Niemiecki koncern Bosch zainwestuje 1,2 mld zł w budowę fabryki pomp ciepła w Dobromierzu (Dolnośląskie). W nowej fabryce do 2027 r. ma być zatrudnionych 500 osób – podała w komunikacie Grupa Bosch.

Fabryka pomp ciepła powstanie w Dobromierzu w powiecie świdnickim, w Wałbrzyskiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej WSSE Invest-Park. Prace budowane mają rozpocząć się w 2024 r., a produkcja w nowym zakładzie ma ruszyć na przełomie 2025 i 2026 r. Inwestor podał, że do 2027 r. w fabryce powstanie 500 miejsc pracy.

Fabryka w Dobromierzu będzie produkować zewnętrzne i wewnętrzne jednostki pomp ciepła, głównie na rynek europejski.

Bosch inwestuje w swoje fabryki w Polsce od 1992 r., ma zakłady w Warszawie, we Wrocławiu, w Łodzi, Rzeszowie o Goleniowie. Fabryka w Dobromierzu będzie dziewiątą fabryką Boscha w Polsce i pierwszą, która będzie u nas produkować pompy ciepła. W zakładach Boscha w Polsce produkowany jest sprzęt AGD, komponenty do układów hamulcowych i osprzęt do elektronarzędzi.

Koncern w Polsce zatrudnia ponad 8,5 tys. pracowników.