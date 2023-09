Szykuje się zielona rewolucja na wrocławskim placu Nowy Targ. W tym pokrytym kostką i betonem miejscu pojawią się 63 tysiące roślin. Dziś (7.09) podpisano umowę z wykonawcą i symbolicznie usuniętą pierwszą płytę. Prace ruszą na przełomie września i października. Potrwają 9 miesięcy.

Metamorfoza będzie dość radykalna. Na wizualizacjach można to teraz zobaczyć, a efekt będzie za 9 miesięcy. Co nie jest przypadkiem oczywiście. W życiu człowieka ta rewolucja po tych 9 miesiącach się wydarza. Zobaczymy tutaj zupełnie inną przestrzeń - mówi Jacek Mól dyrektor Zarządu Zieleni Miejskiej we Wrocławiu

Dołożymy około 170 drzew, w sumie 63 tys. roślin. To miejsce będzie miało inny charakter. Będzie możliwość wprowadzenia terenu zielonego i zachowania tej funkcji placu. Jednego z najważniejszych historycznych placów we Wrocławiu - dodaje.

Tu będzie glediczja trójcierniowa, tu będą paprocie, tu będą byliny, krzewy, będzie też kalina. Pnącza różnego rodzaju i trawy ozdobne - wymienia Mól.

Ze względu na to, że mamy pod placem parking podziemny, każde miejsce musiało być tutaj wybrane i do każdego miejsca musiały być wybierane takie gatunki, które w tych warunkach będą w stanie się utrzymać. Oczywiście będą one bardzo ekstremalne. Mamy tego świadomość, dlatego też będziemy starali się zastosować takie technologie zielonego dachu, które pozwolą to zrealizować - podkreśla.

Zmiany na wrocławskim Placu Nowy Targ będą kosztować 10 mln zł.