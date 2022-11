Zarzut czynnej napaści na policjanta przedstawiono dwóm mężczyznom po zajściu na cmentarzu w Kowarach na Dolnym Śląsku. We Wszystkich Świętych grupa Romów - zgodnie ze swoją tradycją - biesiadowała przy grobie.

Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

Mieli pić alkohol i głośno zachowywać się podczas nabożeństwa, dlatego odwiedzający cmentarz wezwali policję.

Jak przekazuje Komenda Miejska w Jeleniej Górze - mundurowi chcieli zatrzymać najbardziej awanturującego się, pijanego mężczyznę. Wtedy z pomocą ruszyli mu dwaj inni Romowie. Jeden z nich miał prawie 2 promile alkoholu w organizmie.

Z policyjnej relacji wynika, że mężczyźni rzucili się na policjanta i uderzyli go. W sumie policja zatrzymała 3 osoby, z czego zarzut napaści usłyszały dwie. 29-latek i 66-latek przyznali się do winy. Grozi im do 10 lat więzienia.