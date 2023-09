Dolnośląscy policjanci prowadzą weekendową akcję "Motocyklista". Ma ona poprawić bezpieczeństwo kierowców jednośladów na drogach województwa. Słoneczne dni powodują, że na drogach ciągle widocznych jest wielu motocyklistów. Niestety tym samym często dochodzi do wypadków z ich udziałem.

Na dolnośląskich drogach trwa policyjna akcja "Motocyklista" / Dolnośląska Policja / Policja

Liczba motocykli na polskich drogach zwiększa się z każdym rokiem. Cieszą się powodzeniem zwłaszcza w dużych miastach. Są wygodne, a poza tym często pozwalają przemieszczać się szybciej niż samochodem.

Niestety im więcej motocykli, tym więcej wypadków drogowych z ich udziałem. Dlatego też funkcjonariusze podejmują różnego rodzaju działania, ukierunkowane na zapobieganie zdarzeniom z udziałem jednośladów i ich kierowców.

Motocykliści zapominają o bezpieczeństwie

Co ważne, skutki wypadku na motocyklu są często o wiele poważniejsze, niż w wypadku z udziałem samochodu. Kierującego jednośladem nie chronią bowiem pasy, poduszki powietrzne czy sama karoseria pojazdu. Jedynie co może zapobiec urazom, a nawet śmierci, to odpowiednia odzież czyli kurtka, spodnie, buty, rękawice, a przede wszystkim kask.

Niestety dość częsty widok to motocykliści, którzy podróżują bez specjalnej odzieży. Zamiast tego mają na sobie krótkie spodnie, sportowe obuwie, koszulkę z krótkim rękawem i kask, często nawet niezapięty. Będąc w takim stroju, w przypadku upadku na jezdnię przy prędkości nawet 50 km/h, ślady na skórze zostaną często do końca życia.

Zadbaj o swoją widoczność

Motocykliści muszą też pamiętać, że są mniej widoczni na drodze niż inni uczestnicy ruchu. Bezpieczeństwo mogą zwiększyć sprawne i czyste światła, odblaskowe szelki motocyklowe lub kamizelka, które poprawiają widoczność motocyklisty w dzień i w nocy.

Policja apeluje do motocyklistów o dostosowanie prędkości do warunków ruchu, przestrzeganie przepisów, wzięcie pod uwagę również takich czynników jak: umiejętności i doświadczenie w kierowaniu pojazdem, stres, zmęczenie, rutyna, charakterystyka trasy.

Akcja "Motocyklista"

W ten weekend dolnośląscy policjanci będą zwracać szczególną uwagę na motocyklistów oraz to, w jaki sposób stosują się do obowiązujących przepisów. Dlatego też kierowcy jednośladów mogą spodziewać się częstszych niż zazwyczaj kontroli, które są po to, aby każdy z nich bezpiecznie dotarł do celu.

Policjanci podczas działań będą stosować wszystkie środki, mające na celu wyeliminowanie niebezpiecznych zachowań z dolnośląskich dróg.