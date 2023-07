Funkcjonariusze ABW zatrzymali 18-latka, który planował przeprowadzenie w Polsce zamachu terrorystycznego. Działania prowadzili śledczy z dolnośląskiego wydziału zamiejscowego prokuratury krajowej.

18-latka, który planował zamach w Polsce - zatrzymali funkcjonariusze ABW / Darek Delmanowicz / PAP

Młody mężczyzna jest z Dolnego Śląska. Pod koniec zeszłego roku zmienił wyznanie na islam. Fascynował się między innymi Osamą bin Ladenem - byłym szefem Al-Kaidy. Inspirowała go działalność Państwa Islamskiego.

Z ustaleń śledztwa wynika, że zbierał informacje na temat konstruowania ładunków wybuchowych. W jego domu znaleziono części z których mógł powstać tak zwany pas szahida. To ładunek wykorzystywany przez zamachowców samobójców. Jak ustalono 18-latek planował eksplozję w jednym z budynków urzędu państwowego.

Agenci ABW działali głównie na Dolnym Śląsku. Przeszukali m.in. miejsca zamieszkania osób, z którymi kontaktował się mężczyzna.

Osoby te wiedziały o jego planach.

18-latkowi postawiono zarzuty udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, a także planowania zamachu przy użyciu materiałów wybuchowych. Trafił do aresztu. Grozi mu 10 lat więzienia.

Według sądu, istnieje duże prawdopodobieństwo, popełnienia przez mężczyznę zarzucanych mu czynów.

Co wiadomo o sprawie?

Jak dowiedział się reporter RMF FM Krzysztof Zasada, 18-latek miał planować atak na jedną z komend policji na Dolnym Śląsku.

Według śledczych, nie podjął ostatecznej decyzji, co do formy ataku. Wiadomo natomiast, że miał do niego użyć materiałów wybuchowych.

Wiele wskazuje też na to, że w grę wchodził atak samobójczy. 18-latek inspirował się działalnością ISIS.

Jak się nieoficjalnie dowiedział nasz reporter, odnotowano jego kontakty z przedstawicielami tak zwanego Państwa Islamskiego.