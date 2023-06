"Chwila niestety się przedłużyła"

Wezwana została również policja i zespół ratownictwa medycznego.

Funkcjonariusze uzgodnili, że ze względu na bezpieczeństwo dzieci konieczne będzie zbicie szyby. W chwili, gdy strażnik przygotowywał się do tej czynności do auta podeszła jego właścicielka i otworzyła drzwi - informuje stołeczna straż miejska.

Dzieci zostały wyniesione z rozgrzanego auta.

Ratownicy, którzy je zbadali, uznali, że choć maluchy były mocno przegrzane to nie wymagały przewiezienia do szpitala. Matka dzieci wyjaśniła, że pozostawiła je tylko na chwilę by udać się z babcią do toalety. Chwila niestety się przedłużyła na tyle, że życie dzieci mogło być zagrożone - podaje straż miejska.

W tym przypadku wszystko skończyło się szczęśliwie.

Służby przypominają, że pozostawienie dzieci w zamkniętym samochodzie może doprowadzić do tragedii. Wnętrze auta bardzo szybko się nagrzewa.