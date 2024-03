Najpierw wybił szybę w salonie urody w Piasecznie w Mazowieckiem, później smacznie usnął na fotelu. Wszystko nagrała kamera wewnątrz salonu. Mężczyzna nie był w stanie odpowiedzieć na pytanie o to, co nim kierowało. Pijany 23-latek został zatrzymany i spędził noc w policyjnej celi. Teraz grozi mu do 5 lat więzienia.

23-latek włamał się do salonu urody i... usnął / policja Piaseczno / Policja Informacje o włamaniu do jednego piaseckich salonów urody, policjanci otrzymali o poranku 17 marca 2024 roku. "Przekazano, że przy ul. Puławskiej ktoś włamał się do salonu urody. Na miejsce natychmiast zadysponowani zostali policjanci pełniący służbę na terenie miasta i gminy Piaseczno" - czytamy w komunikacje miejskiej policji. Kiedy funkcjonariusze przyjechali na miejsce, zauważyli, że szklane drzwi do lokalu są wyłamane, a sprawca... smacznie śpi na jednym z foteli. Mundurowi przerwali drzemkę, którą urządził sobie 23-latek. Jak informuje policja, mężczyzna był wyraźnie zdenerwowany tym, że ktoś próbował go obudzić. Włamał się do salonu i usnął policja Piaseczno / Policja Policjanci zdecydowali się zbadać mężczyznę alkomatem. Okazało się, że 23-latek był nietrzeźwy, a w wydychanym powietrzu miał blisko 1,5 promila alkoholu. Następnie został zatrzymany. Poza szybą, uszkodzone zostały także szafki, kanapa oraz kosmetyki. Wartość wszystkich zniszczeń sięgnęła 8 tys. zł, informuje policja. Mężczyzna, po nocy spędzonej w celi, usłyszał zarzut zniszczenia mienia, do którego się przyznał. Nie wytłumaczył także co nim kierowało, poza tym, że był pijany i niczego nie pamięta. Za włamanie i zniszczenie mienia mieszkańcowi Piaseczna grozi teraz do 5 lat więzienia. Zobacz również: Policyjny pościg w okolicach Warszawy. Postrzelono 15-latkę

