44 tysiące metrów kwadratowych powierzchni, przestrzeń na koncerty i debaty, sala koncertowa, kinowo-teatralna i taras widokowy z przepiękną panoramą Warszawy - tak wygląda otwarta dziś siedziba Muzeum Historii Polski na terenie warszawskiej Cytadeli. Zwiedzający mogą oglądać wystawę czasową: Wielkie i Małe Historie.

/ Magdalena Grajnert / RMF FM

W czwartek w południe odbyła się oficjalna inauguracja siedziby Muzeum Historii Polski. Wystawa czasowa "Wielkie i małe historie. Tworzenie kolekcji Muzeum Historii Polski", warsztaty i gry rodzinne, panel dyskusyjny oraz koncert Eweliny Flinty oraz Sanah - m.in. takie z kolei atrakcje przygotowano w ramach Festiwalu Otwarcia MHP.





W wydarzeniu na warszawskiej Cytadeli udział wzięli m.in. prezydent Andrzej Duda i premier Mateusz Morawiecki.

Od piątku 29 września zwiedzający będą mogli zwiedzić gmach MHP. Po otwarciu dostępna dla zwiedzających będzie wystawa czasowa Wielkie i małe historie. Tworzenie kolekcji Muzeum Historii Polski. Pokażemy ponad pięćset niezwykłych obiektów z naszych zbiorów, liczących łącznie już ponad 60 tys. zabytków - powiedział dyrektor MHP Robert Kostro.

Ponadto na wystawie zwiedzający będą mogli zobaczyć wiele eksponatów z czasów staropolskich: m.in. kolekcję ponad dwudziestu pasów kontuszowych, obiekty związane z rozwojem nauki w dawnej Rzeczypospolitej, XVI-wieczną tapiserię (tj. tkaninę dekoracyjną) ze sceną z historii biblijnego króla Dawida oraz unikatowy kobierzec polski z początku XVIII w.

Nie zabraknie też obiektów bardziej współczesnych, przekazanych do Muzeum jako dary. To m.in. mundur gen. Stanisława Maczka oraz mundur service dress Samodzielnej Brygady Spadochronowej, należący do legendarnego żołnierza AK Ryszarda Białousa, a także płaskorzeźba wykonana przez niego już w trakcie powojennego pobytu na emigracji w Argentynie.

Unikatową częścią kolekcji MHP są kopie konserwatorskie szczególnie cennych dokumentów: aktów Unii lubelskiej i konfederacji warszawskiej.