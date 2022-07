W piątek, 22 lipca ruszają prace związane z wymianą nawierzchni ulicy Płaskowickiej. Z utrudnieniami muszą liczyć się kierowcy i pasażerowie komunikacji miejskiej. Roboty zakończą się w poniedziałek, 25 lipca.

/ Shutterstock

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad prowadzi prace związane z wymianą nawierzchni ulic sąsiadujących z Południową Obwodnicą Warszawy.

Od piątku, 22 lipca, od godz. 22.00 do poniedziałku, 25 lipca, do godz. 6.00 drogowcy pojawią się na fragmentach ul. Braci Wagów (na odcinku od ul. Płaskowickiej do budynku pod adresem Braci Wagów 20) oraz na jednej jezdni ul. Płaskowickiej (w kierunku Puławskiej, od ul. Pileckiego do Gandhi).

Utrudnienia dla kierowców i pasażerów komunikacji miejskiej

Ulica Braci Wagów zostanie zamknięta na odcinku od Płaskowickiej do wjazdu do budynku Braci Wagów 20. Dojazd do budynku zostanie zachowany, natomiast nie będzie połączenia pomiędzy Braci Wagów a Płaskowickiej. Droga stanie się ślepa.

Objazd wyznaczono ul. Belgradzką, a następie ul. Stryjeńskich lub al. KEN do Płaskowickiej.

Z ruchu zostanie wyłączona jezdnia w stronę ul. Puławskiej, od Pileckiego do Gandhi. Ruch w przeciwnym kierunku – w stronę al. KEN – odbywać się będzie bez zmian.

Ulica Polskie Drogi nie będzie mieć dostępu do Płaskowickiej, ale ruch na samej drodze będzie odbywał się bez zakłóceń. Stąd wyjazd poprowadzi ul. Polskie Drogi lub Alternatywy do Gandhi. Kierowcy będą mogli pojechać także ul. Alternatywy do Pileckiego.

Objazd utrudnień na Płaskowickiej poprowadzi ulicami Pileckiego i Gandhi.

Na trasy objazdowe skierowane zostaną autobusy linii 185 i 503. Linia 185 - tylko w kierunku CH Ursynów, a 503 - tylko w kierunku pętli Natolin płn.

Autobusy linii 185 pojadą ulicami Pileckiego, Gandhi Płaskowickiej. 503 ominie utrudnienia ul. Gandhi.