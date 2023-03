​Od niedzieli, 12 marca, zmieni się kolejowy rozkład jazdy. Inaczej będą kursowały pociągi Szybkiej Kolei Miejskiej wszystkich linii oraz Kolei Mazowieckich - poinformował stołeczny ratusz.

Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

Zamknięty tor 3R Warszawa Zachodnia - Warszawa Aleje Jerozolimskie uniemożliwi ruch pociągów z kierunku średnicy podmiejskiej w kierunku Warszawy Służewiec i Piaseczna.

W dalszym ciągu zamknięte będą perony 3, 4 i 5 na Dworcu Zachodnim, co skutkuje ograniczoną przepustowością stacji. Nadal dostępny będzie peron 2. Na odcinkach Warszawa Zachodnia - Warszawa Główna i Warszawa Centralna - Warszawa Zachodnia ruch będzie odbywał się jednotorowo, a na odcinku Warszawa Zachodnia - Warszawa Włochy z istniejących 5 torów dostępne dla ruchu będą tylko dwa.

Ponadto, w ramach kolejnego etapu prac, na linii radomskiej (pomiędzy Warszawą Zachodnią i Alejami Jerozolimskimi) oraz na linii grodziskiej (pomiędzy Warszawą Zachodnią i Włochami), ruch pociągów podmiejskich będzie prowadzony wyłącznie po jednym torze - w obu kierunkach. Zmienią się także rozkłady jazdy Kolei Mazowieckich szczególnie linii R1 oraz R3.

Od 12 marca na całej trasie linii S1, tj. z Otwocka do Pruszkowa, pojedzie 14, a z Pruszkowa do Otwocka - 15 pociągów. W relacji Otwock - Warszawa Aleje Jerozolimskie pojadą 4 pary pociągów, oznaczone w rozkładzie jako linia S10. Pozostałe połączenia będą realizowane na odcinku Warszawa Wschodnia - Otwock lub Warszawa Wschodnia - Pruszków.

Ponadto od 16 do 18 marca, z powodu prac torowych w pobliżu stacji Warszawa Wawer, w godzinach późnowieczornych wstrzymane zostanie całkowicie kursowanie pociągów na odcinku Warszawa Wschodnia - Warszawa Falenica. Ostatnie pociągi, standardowo łączące Pruszków z Otwockiem, pojadą w skróconej relacji - między Pruszkowem a Warszawą Wschodnią. W tym czasie będą między Otwockiem a Warszawą Falenicą będą kursowały wahadłowo pociągi SKM S1.

Od 12 marca pociągi linii S2 wrócą na trasę do Sulejówka Miłosny, ale będą kursowały do/z przystanku Warszawa Aleje Jerozolimskie i nie dojadą do Lotniska Chopina. Na odcinku Warszawa Aleje Jerozolimskie - Sulejówek Miłosna pojedzie 17 pociągów, a w odwrotnej relacji - 18 pociągów. Składy oznaczone w rozkładzie jako linia S20, będą kursowały pomiędzy Sulejówkiem Miłosną i stacjami Warszawa Wschodnia lub Warszawa Centralna.

Od niedzieli, 12 marca, pociągi linii S3 powrócą na Lotnisko Chopina. W dni powszednie do stołecznego portu lotniczego pojedzie 18 par pociągów. Część z nich, podobnie jak dotychczas, dotrze do Radzymina, a pozostałe do: Wieliszewa, Legionowa Piasków lub Legionowa. W dni wolne od pracy wszystkie pociągi SKM S3 będą kursowały do/z Legionowa Piasków. Podobnie, jak w dni powszednie, 18 składów dotrze na Lotnisko Chopina.

12 marca zadebiutuje linia S4, która połączy Piaseczno z Warszawą, Legionowem i Wieliszewem przez linię obwodową i stację Warszawa Gdańska. W dni powszednie z Piaseczna do Wieliszewa pojedzie 19, a z Wieliszewa do Piaseczna - 18 pociągów. Mieszkańcy Piaseczna i okolic w dni powszednie będą mieli również do dyspozycji (od 13 marca) pociągi linii S40, które pojadą do stacji Warszawa Główna. Dzięki temu, w dni powszednie, na odcinku Piaseczno - Warszawa Zachodnia pociągi SKM będą kursowały z częstotliwością co około 30 minut. W dni wolne od pracy, pociągi S4 będą kursowały pomiędzy Piasecznem i Legionowem, a wybrane pojadą do i z Wieliszewa. Do Legionowa pojedzie 20, a do Piaseczna - 18 pociągów.

Od 12 marca największe zmiany czekają pasażerów linii R8 tj. z/w kierunku: Skarżyska-Kamiennej, Radomia i Góry Kalwarii. Pociągi z tej linii będą kursować z dworca Warszawa Gdańska, a wybrane kursy rozpoczną lub skończą bieg na stacji Warszawa Wschodnia. W związku z powyższym zostanie wprowadzono wzajemnie honorowanie bilet KM i ZTM.

"Pozytywną informacją, związaną z wprowadzeniem korekty jest powrót pociągów lotniskowych na stację Warszawa Lotnisko Chopina (dotychczas zaczynały i kończyły bieg na stacji Warszawa Centralna)" - poinformowały Koleje Mazowieckie.

Pociągi z linii R8 w drodze do/z dworca Warszawa Gdańska zatrzymywać się będą na wszystkich przystankach linii obwodowej, tj. na stacji Warszawa Wola, Warszawa Młynów, co zapewni dogodne skomunikowanie z drugą linią metra, Warszawa Koło oraz Warszawa Powązki.

Kolejne zmiany zostaną wprowadzone od 11 do 21 kwietnia i związane będą z ograniczeniem ruchu pociągów na linii średnicowej. W tym czasie będą kursować przez nią po 3 pociągi w kierunku wschodnim i 3 w kierunku zachodnim w ciągu godziny. Z tego względu część pociągów KM zakończy bieg z pominięciem linii średnicowej pociągi z kierunku zachodniego na stacji Warszawa Główna lub Warszawa Zachodnia, a z kierunku wschodniego, na stacji Warszawa Wschodnia, Warszawa Centralna lub Warszawa Stadion.

Zmiany na linii R2 Warszawa - Łuków. Od 12 marca rozpocznie się wymiana systemu sterowania ruchem kolejowym. Spowoduje to bardzo duże ograniczenia w przepustowości oraz wydłużenie czasu przejazdu pociągów. Od 26 kwietnia przestaną kursować pociągi do/z Mrozów, natomiast od 19 maja znacznemu ograniczeniu ulegnie liczba pociągów do/z Mińska Mazowieckiego R3 Warszawa - Łowicz Główny.

Kontynuowane będą prace związane z przebudową stacji Ożarów Mazowiecki. W dalszym ciągu ruch pociągów między Ożarowem Mazowieckim a Warszawą Gołąbki będzie odbywał się jednotorowo, a prowadzone prace spowodują utrudnienia w kursowaniu pociągów.

Kolejarze poinformowali, że na zmodernizowanej trasie Otwock - Lublin Główny zakończył się proces certyfikacji dla urządzeń. Pozwoli to na podniesienie prędkości przejazdu pociągów do 160 km/h. Dzięki temu od 12 marca skróci się czas przejazdu między Lublinem a Warszawą o około 20 min.

Z uwagi na trwające prace modernizacyjne Dworca Warszawa Zachodnia obowiązują wzajemne honorowania biletów ZTM, Kolei Mazowieckich (KM) i PKP Intercity (PKP IC). Z wykazem można zapoznać się na stronie Szybkiej Kolei Miejskiej, Kolei Mazowieckich oraz Polskich Kolei Państwowych.