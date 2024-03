Krakowskie Przedmieście i Nowy Świat - dwie najbardziej oblegane przez turystów ulice w Warszawie - zamieniają się w ten weekend w deptak. Na święta wielkanocne znikną stąd autobusy i taksówki. Cała przestrzeń obu ulic - od ronda de Gaulle'a do placu Zamkowego - będzie dostępna tylko dla pieszych i rowerzystów.

Ulica Krakowskie Przedmieście / Jerzy Ochoński / PAP

Po zimowej przerwie znów Krakowskie Przedmieście oraz Nowy Świat staną się wolne od autobusów i samochodów.

Wielkanocny weekend będzie pierwszym w tym roku okresem, kiedy z deptaku na Trakcie Królewskim będą mogli skorzystać wyłącznie piesi i rowerzyści. Spacerować po jezdni będzie można na odcinku pomiędzy rondem de Gaulle’a a placem Zamkowym.

Zmiany na tym fragmencie Traktu Królewskiego będą wprowadzane w każdą kolejną noc z piątku na sobotę. Po raz pierwszy stanie się to w nocy z 29 na 30 marca. Na zamkniętym dla ruchu odcinku będą mogli poruszać się wyłącznie niezmotoryzowani. Podstawowa organizacja ruchu będzie przywracana w poniedziałki przed świtem (w ten weekend stanie się to dzień później z uwagi na Poniedziałek Wielkanocny).

Z weekendowego deptaku będzie można korzystać do końca października. Jednak we wrześniu i październiku na nieco krótszym odcinku - od Świętokrzyskiej do placu Zamkowego.

Trakt będzie udostępniany także w czasie świąt i dłuższych weekendów - m.in. w weekend majowy (od 1 do 5 maja), Boże Ciało (od 30 maja do 2 czerwca) oraz w Święto Wojska Polskiego (od 15 do 18 sierpnia).