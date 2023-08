Od czwartku, 10 sierpnia, kierowcy i pasażerowie komunikacji miejskiej muszą się liczyć ze zmianami, związanymi z obchodami Święta Wojska Polskiego i 103. rocznicy Bitwy Warszawskiej, a także próbą generalną przed uroczystościami.

Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

Od 10 sierpnia, godzin porannych, w związku z montażem trybun honorowych, zamknięty został dla ruchu prawy pas ruchu jezdni zachodniej ul. Wybrzeże Gdańskie na odcinku Sanguszki-Boleść.

"Zawiesza się funkcjonowanie przystanku Sanguszki 01. Nie wyznacza się przystanku zastępczego" - poinformował Zarząd Transportu Miejskiego.

We wtorek, 15 sierpnia, odbędzie się defilada wojskowa z udziałem ok. 2000 żołnierzy, ok. 200 sztuk różnego rodzaju sprzętu wojskowego i 92 statków powietrznych.

Na wtorkowej defiladzie, jak zapowiada resort obrony, "żołnierze wszystkich rodzajów Sił Zbrojnych RP zaprezentują najnowocześniejszy sprzęt wojskowy". Będą pokazane m.in. "kupione od USA czołgi M1A1 Abrams, zakupione w Korei Południowej czołgi K2 i haubice samobieżne K9 oraz wyrzutnie rakietowe HIMARS, polskie samobieżne armatohaubice Krab, a także zestawy obrony powietrznej Patriot. Wśród sprzętu polskiej produkcji znajdą się m.in. nowe bojowe wozy piechoty Borsuk, transportery opancerzone Rosomak i samobieżne moździerze Rak, pojazdy minowania narzutowego Baobab-K oraz lekkie pojazdy zwiadowcze Żmija. Na niebie będzie można obserwować nowe FA-50, a także wielozadaniowe samoloty bojowe F-16 i bezzałogowce" - zapowiedziano w komunikacie MON.

15 sierpnia przypada rocznica zwycięskiej dla Polski bitwy w wojnie z Rosją Radziecką w 1920 r. Dzień ten został ogłoszony świętem Wojska Polskiego w 1923 r. i pozostawał nim do roku 1947. Od 1992 r. święto Wojska Polskiego ponownie jest obchodzone w połowie sierpnia