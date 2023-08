Światowa siatkówka plażowa zagości w tym tygodniu na warszawskiej Moncie. Na boiskach zlokalizowanych na Cyplu Czerniakowskim odbędzie się turniej z cyklu Pucharu Świata. W zawodach VW Beach Pro Tour Futures Warsaw by Kyocera zobaczymy m.in. Katarzynę Kociołek, która w zeszłym roku była tu druga. W turnieju panów wystąpi m.in. Maciej Rudol.

Katarzyna Kociołek na zdj. z 2021 r. / Andrzej Grygiel / PAP

Maciej Rudol wraca do domu po nie do końca udanych mistrzostwach Europy, w których nie awansował do strefy medalowej. Teraz chce dobrze zaprezentować się przed własną publicznością.

Fakt, że mogę grać przed własną publicznością oraz fakt, że możemy popularyzować plażówkę właśnie takimi zawodami na światowym poziomie, tutaj w Warszawie - to jest coś, co mocno mnie buduje nakręca do jeszcze lepszej gry - mówi Rudol. Przyznaje też, że bardzo lubi grać w domowych turniejach.

Lubię zawsze grać wśród znajomych lub rodziny. Sam mieszkam bardzo niedaleko i jest to dla mnie naprawdę domowy turniej. Rzadko mamy okazję, żeby grać właściwie mieszkając w domu, a to nie ukrywam jest zdecydowanie bardziej komfortowe - podkreśla polski zawodnik, który zagra w parze z Pawłem Lewandowskim.

W turnieju zobaczymy też Katarzynę Kociołek, która zagra w parze z Martą Łodej.

Rok temu zajęłyśmy tu drugie miejsce i żeby nie stracić punktów rankingowych, musimy to co najmniej powtórzyć. Niedawno miałyśmy małą "awarię" z kontuzjami i trenujemy na pełnych obrotach dopiero od dwóch tygodni. Ale zapewniam, że na sierpniowym turnieju na w Moncie damy z siebie wszystko - mówi Kociołek.

Turniej na warszawskich boiskach ruszy już w czwartek. Finałowe rozstrzygnięcia - w niedzielę.