​Można już zapisywać się na bezpłatne warsztaty wakacyjne w Teatrze Lalek Guliwer w Warszawie. Hasło tegorocznej edycji to "Sąsiad, kolega, teatr". Główną ideą projektu jest budowanie wspólnoty. A warsztaty będą prowadzone w języku polskim i ukraińskim.

W czasie wakacyjnych warsztatów najmłodsi pod okiem prowadzących będą mogli eksperymentować, budować, animować lalki, a nawet tworzyć scenografię. W programie są też działania ruchowe oraz muzyczne.

Kto może zapisać się na zajęcia?

Warsztaty będą więc okazją do lepszego poznania teatru poprzez kreatywne działania i wspólnej zabawy - zapewniają organizatorzy.

Warsztaty "Guliwer - sąsiad, kolega, teatr" mają budować wspólnotę, wzmacniać otwartość, szacunek i wrażliwości na potrzeby innych. Bezpłatne zajęcie skierowane są do dzieci w wieku 6-12 lat i będą prowadzone w języku polskim i ukraińskim.

Podczas warsztatów dzieci będą miały okazję wspólnie z prowadzącymi budować modele domów oraz makietę miasta, które zostaną wykorzystane w scenografii do spektaklu "Wojna, która zmieniła Rondo".

Inne z warsztatów przybliżą ich młodym uczestnikom tajniki tworzenia spektaklu lalkowego. Dzieci pod kierunkiem aktorek rezydentek Teatru Lalek Guliwer będą tworzyć lalki oraz elementy scenografii. W trakcie warsztatów aktorki zaprezentują dzieciom również tradycyjne bajki w języku polskim i ukraińskim, stanowiące bazę do tworzenia własnych opowieści.

Dwujęzyczne warsztaty

Pierwsze spotkanie z dziećmi odbędzie się już 12 lipca i potrwa 4 dni. Niektóre warsztaty przeznaczone są dla stałych grup, inne mają formę cykliczną i można dołączyć w trakcie, ale tu warunkiem jest dostępność miejsc. Harmonogram i formularze zapisu w języku polskim i ukraińskim znajdują się na stronie internetowej teatru - www.teatrguliwer.pl .

Zapisy na pierwsze zajęcia przyjmowane są do 5 lipca, na kolejne do 17 lipca, a na ostatnie do 7 sierpnia. Są też warsztaty, do których dzieci mogą dołączyć w każdej chwili, najpóźniej w dniu warsztatu. W takiej sytuacji trzeba się skontaktować z organizatorami telefonicznie. Udział w warsztatach jest bezpłatny.