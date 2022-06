Dziś ruszają zapisy na 31. Bieg Powstania Warszawskiego. Zawody – na dystansie 5 i 10 km – co roku gromadzą tysiące biegaczek i biegaczy.

Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

W tym roku bieg odbędzie się w sobotę, 30 lipca. Obie przygotowane dla uczestników trasy mają atest Polskiego Związku Lekkiej Atletyki. Start biegu na 5 km zaplanowano o g. 20.30, a na 10 km o g. 21.00.

Zapisy ruszają dziś o g. 12.00 i potrwają do 28 lipca 2022 r. Najłatwiej zarejestrować się online na stronie www.BiegPowstaniaWarszawskiego.pl.

Jak podaje Urząd Miasta Warszawy biegaczom od startu do mety będą towarzyszyły liczne akcenty powstańcze. Linia startu, wspólna dla obu dystansów, będzie usytuowana w pobliżu Pomnika Powstania Warszawskiego. Meta zostanie zlokalizowana na ulicy Konwiktorskiej, wzdłuż której w sierpniu 1944 r. przebiegała linia frontu.

Biegacze, którzy zdecydują się na udział w rywalizacji na 5 km pobiegną ulicami: Miodową, Senatorską, Moliera, przez Plac Piłsudskiego, Królewską, następnie Krakowskim Przedmieściem, z którego zbiegną ulicą Karową i Wiaduktem Markiewicza do ulicy Browarnej. Mniej więcej do tego momentu trasy obu biegów będą do siebie zbliżone. Jednak startujący na krótszym dystansie w tym momencie skręcą w ulicę Gęstą, później w Dobrą, by wrócić na Karową i z niej skręcić w Wybrzeże Kościuszkowskie, płynnie przechodzące w Wybrzeże Gdańskie. Po jego pokonaniu zostanie jeszcze podbieg ulicą Sanguszki w kierunku mety na Konwiktorskiej.

Startujący na dystansie 10 km na samym początku "nadłożą" nieco drogi, gdyż ulicą Senatorską dobiegną do Wierzbowej i to nią podążą do Placu Piłsudskiego. Później trasy obu biegów rozchodzą się na wspomnianej ulicy Browarnej. Zamiast od razu skręcić w kierunku Wybrzeża Kościuszkowskiego, zawodnicy udadzą się na południe aż do ulicy Górnośląskiej. Stamtąd czeka ich powrót w kierunku północnym. Po dobiegnięciu do ul. Dobrej, końcówka trasy jest taka sama, jak w biegu na 5 km. Biegacze wykonają skręt w Karową, później czeka ich najdłuższa prosta (Wybrzeże Kościuszkowskie i Wybrzeże Gdańskie), a na finiszu Sanguszki i Konwiktorska.

W tym roku odbędzie się także bieg wirtualny. Jego uczestnicy będą mieli tydzień na pokonanie wybranego dystansu, ale mogą też wyruszyć na swój bieg 30 lipca o g. 20.30, aby połączyć się choćby symbolicznie z biegaczami z Warszawy.’

Zapisy do wirtualnej odsłony wydarzenia rozpoczną się w drugiej połowie czerwca.

Biegacze będą mogli przyłączyć się do charytatywnej zbiórki funduszy #BiegamDobrze dla Bohaterów. Będzie to nie tylko uczczenie, ale także wymierne wsparcie dla Powstańców Warszawskich. Warszawski ratusz informuje, że szczegóły tego projektu zostaną ogłoszone jeszcze w czerwcu.