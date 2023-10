19 października ( czwartek) w warszawskim kinie Iluzjon rozpocznie się Święto Niemego Kina. W programie filmy z różnych stron świata, zarówno te najstarsze, z początku XX w., jak i późne produkcje z końca lat 20.

/ Filmoteka Narodowa – Instytut Audiowizualny /

Tradycją jest to, że Święto Niemego Kina otwieramy filmem polskim. W tym roku będzie to +Tajemnica starego rodu+ w reżyserii Emila Chaberskiego i Zbigniewa Gniazdowskiego z 1928 r. – dramat z królową polskiego ekranu Jadwigą Smosarską. Największa gwiazda kina II RP wcieliła się w dwie różne postacie i to jedyny taki film w jej bogatym dorobku - powiedział filmograf z Filmoteki Narodowej – Instytutu Audiowizualnego, dr Michał Pieńkowski i dodał, że to najstarszy, zachowany w całości polski film niemy.





Zaprezentowane zostaną filmy z różnych stron świata, zarówno te najstarsze, z początku XX w., jak i późne produkcje z końca lat 20.

W programie pokazów są m.in. dramaty i melodramaty, jak "Demon cyrku" (1927) Toda Browninga, "Pierwszy kochanek" (1925) Clarence’a Browna oraz "Ludzie bez jutra" (1919) w reżyserii Aleksandra Hertza. Główną rolę zagrała w tym obrazie Halina Bruczówna, wówczas największa konkurentka Poli Negri. Partnerował jej Józef Węgrzyn, uznawany za jednego z najwybitniejszych polskich aktorów pierwszej połowy XX wieku. To jedyny film z udziałem Bruczówny, jaki zachował się do naszych czasów.

Kino ukraińskie

W sekcji "Nieme kino ukraińskie" będą wyświetlone dwa filmy kijowskiego reżysera Michaiła Kaufmana, do niedawna zapomnianego twórcy, który przez większość kariery pozostawał w cieniu swego brata, Dżigi Wiertowa. Pokazom będą towarzyszyć zespoły muzyczne z Ukrainy - DJ Koloah i zespół Antona Baibakova.



W czasach, gdy triumfowało kino nieme, pokazom filmowym towarzyszyła muzyka grana na żywo przez pianistę - tapera. Dla podkreślenia rangi filmu w czasie najważniejszych pokazów w najbardziej eleganckich kinach lub kinoteatrach występowały zespoły muzyczne, a nawet orkiestry.



Zaprosiliśmy różnych muzyków, który wprowadzą nas w tamten klimat. Do każdego filmu zagra inny wykonawca- zapowiada Michał Pieńkowski.



Pokazy filmowe Święta Niemego Kina będą się odbywały do 22 października.