Ponad 20 mln zł otrzymał z funduszy europejskich na aktywizację bezrobotnych Powiatowy Urząd Pracy w Radomiu. Zdaniem szefa radomskiego pośredniaka Sebastiana Piątkowskiego, pozwoli to na różnego rodzaju formy wsparcia dla ponad 860 osób.

Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

Pieniądze pochodzą z Europejskiego Funduszu Społecznego. Do końca roku urząd ma do wydania prawie 8,7 mln zł. Reszta, czyli prawie 12 mln zł, zostanie zagospodarowana w 2024 r.



Pieniądze są przeznaczone głównie dla osób bezrobotnych do 30. roku życia. Mogą być wykorzystane na dotacje na podjęcie działalności gospodarczej, staże oraz bony na zasiedlenie - przekazał Piątkowski. Zaznaczył, że są to trzy formy aktywizacji, z których najchętniej korzystają osoby bezrobotne.



Urząd pracy zachęca osoby bezrobotne z Radomia i pow. radomskiego do uruchamiania własnej działalności gospodarczej. Jeszcze w tym roku z jednorazowych dotacji na otwarcie działalności gospodarczej może skorzystać blisko 200 osób - zaznaczył dyr. radomskiego PUP. Dodał, że oprócz wspomnianych form wsparcia, urząd pracy wyda część pieniędzy także na szkolenia i prace interwencyjne z udziałem osób bezrobotnych.



Według danych Głównego Urzędu Statystycznego we wrześniu stopa bezrobocia w Radomiu wynosiła 9,4 proc., natomiast w pow. radomskim - 16,2 proc. Bezrobocie na tym obszarze było wyższe niż średnia dla całego województwa mazowieckiego.