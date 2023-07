Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych kupiła działkę o powierzchni 18 ha, na której powstanie drukarnia banknotów i papiernia, produkująca specjalnie zabezpieczony papier. Minister spraw wewnętrznych i administracji Mariusz Kamiński powiedział, że warta 143 mln zł transakcja, która została zawarta między PWPW a Polfą Tarchomin, ma dla Polski charakter strategiczny.

Minister spraw wewnętrznych i administracji Mariusz Kamiński / Rafał Guz / PAP

Minister spraw wewnętrznych i administracji Mariusz Kamiński podał, że działkę dla PWPW w Warszawie kupiono od Polfy Tarchomin. Wartość transakcji wyniosła 143 mln zł.

Oznacza to początek budowy nowej narodowej drukarni polskich banknotów i polskiej papierni, czyli zakładu wytwarzającego papier zabezpieczony - powiedział szef MSWiA.

To będzie strategiczna inwestycja z punktu widzenia państwa polskiego i polskich obywateli - podkreślił. Dodał, że podejmując tę inwestycję "zabezpieczamy następne pokolenia Polaków, żeby każdy obywatel miał pewność, że będzie miał dostęp do polskiej waluty, do gotówki".

Przypomniał, że obecna siedziba PWPW w Warszawie ma ponad 100 lat, jest objęta ochroną konserwatora zabytków, więc tu wytwórnia się już nie rozbuduje i nie rozwinie swoich możliwości.

Wyjaśnił, że stąd zakup wielkiej nieruchomości w Warszawie i przystąpienie w perspektywie kilku lat do wybudowania nowej fabryki banknotów.

Pieniądze zostaną przeznaczone na ukończenie fabryki leków onkologicznych

Wiceminister aktywów państwowych Maciej Małecki, który wziął udział w konferencji prasowej z szefem MSWiA Mariuszem Kamińskim, poinformował, że pieniądze, za które została zakupiona 18-hektarowa działka, zostaną przeznaczone na ukończenie fabryki leków onkologicznych.

Wiceminister wskazał, że realizowana przez Polfę Tarchomin inwestycja jest najnowocześniejszą w Europie Środkowo-Wschodniej fabryką leków przeciwrakowych.

Przypomniał, że przedsięwzięcie to wystartowało dzięki dokapitalizowaniu Polfy Tarchomin przez Skarb Państwa 200 mln zł w 2019 roku. Dodał, że inwestycja ta, mimo pandemii i wzrostu kosztów budowy, jest obecnie na ukończeniu, a 140 mln zł, które wykłada PWPW, pozwoli na jej sfinalizowanie.

Wiceminister aktywów państwowych Maciej Małecki / Rafał Guz / PAP

Dzięki produkowanym tu preparatom będą się mogły leczyć osoby chore na szpiczaka mnogiego, ostrą białaczkę i raka piersi - wskazał. Dodał, że koszt całej inwestycji wyniesie 550 mln zł.

Maciej Małecki podkreślił również, że transakcja jest bardzo korzystna dla PWPW - powstanie bowiem drukarnia, w której będą wytwarzane dokumenty istotne dla bezpieczeństwa kraju, takie jak paszporty czy inne ważne dokumenty. Wskazał, że ta bardzo nowoczesna wytwórnia zwiększy konkurencyjność PWPW na rynkach międzynarodowych.

Transakcja między dwoma spółkami Skarbu Państwa, przyniesie zarówno jednej, jak i drugiej firmie duże korzyści. Ważna jest dla Polaków, polskiej racji stanu oraz całej gospodarki - dodał.