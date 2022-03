Trwa kolejna doba poszukiwań 42-letniego Radosława Kolasińskiego podejrzewanego o zabójstwo trzech chłopców. Płockich policjantów wspierają funkcjonariusze z woj. mazowieckiego i inne służby. Do tej pory w trakcie działań wykorzystano m.in. helikopter, drony i specjalnie wyszkolone psy.

Poszukiwania podejrzanego o zabójstwo trzech chłopców / Komenda Miejska Policji w Płocku / Policja

Do zbrodni doszło w minioną środę w jednym z domów jednorodzinnych w Płocku. Zginęło trzech chłopców wieku od 8 do 12 lat, mieli rany cięte szyi. Sprawą natychmiast zajęli się śledczy, którzy ustalają przyczyny, przebieg i okoliczności tego tragicznego zdarzenia. Czynności nadzoruje Prokuratura Okręgowa w Płocku.

Poszukiwania mężczyzny podejrzanego o dokonanie zbrodni zaczęły się tuż po odnalezienia zwłok chłopców. To 42-letni Radosław Kolasiński. Mężczyzna porzucił samochód w miejscowości Wykowo nad Wisłą, a dalej ucieczkę kontynuował pieszo.

Policjanci przeczesali kilkaset hektarów terenu, dwukrotnie w działania angażowany był policyjny helikopter z kamerą termowizyjną, psy tropiące oraz specjalna grupa poszukiwawcza wraz z tzw. psami maintraingowymi.

Psy maintrainingowe są wyszkolone do pracy tzw. górnym wiatrem, co oznacza, że wyłapują molekuły zapachowe unoszące się nad ziemią. W odróżnieniu od "tradycyjnych" psów służbowych, które pracują na świeżych śladach są w stanie wychwycić ślad pozostawiony przez człowieka dużo wcześniej. Do działań poszukiwawczych wykorzystano również dron.

Sprawdzamy wszystkie sygnały, jakie wpływają do płockiej jednostki policji. W kwestii poszukiwań podejrzanego przyjęto kilka hipotez, które skrupulatnie są weryfikowane. Obecnie nie udzielamy informacji o prowadzonych czynnościach operacyjno-rozpoznawczych i stosowanych środkach i metodach ich realizacji - poinformowała oficer prasowy Komendanta Miejskiego Policji w Płocku podkom. Marta Lewandowska.

Poszukiwany mężczyzna najprawdopodobniej ubrany był: w ciemną kurtkę z napisem odblaskowym HI-TEC umieszczonym na piersi, ramieniu oraz plecach; szalik-typu komin w kolorze zielono-niebieskim oraz czapkę; buty sportowe koloru niebieskiego.

Jak podaje policja poszukiwany ma specyficzny styl poruszania się - stopy do zewnątrz, chód szybki.

Poszukiwany 42-letni Radosław Kolasiński / Policja

Osoby posiadające informację o miejscu przebywania poszukiwanego bądź inne istotne informacje, które mogą doprowadzić do jego odnalezienia, są proszone o pilny kontakt z policją pod nr alarmowym 112 oraz pod nr. tel. 47 705 16 00, 47 705 16 01.