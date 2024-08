Komenda Stołeczna Policji podała, że śledztwo w tej sprawie prowadzi prokuratura.

Zabójstwo w Wólce Kosowskiej

Jak dowiedział się w poniedziałek reporter RMF FM Michał Radkowski, policjanci w poniedziałek po godz. 15:20 dostali zgłoszenie, że na Placu Poniatowskiego w Nadarzynie leży ciało mężczyzny.

Wiemy, że to mężczyzna z raną postrzałową - mówił nam asp. Kamil Sobótka ze stołecznej policji. Ze wstępnych ustaleń wynika, że do zdarzenia doszło na terenie Wólki Kosowskiej, gdzie również są prowadzone działania - dodawał.

Później okazało się, ze zabity to 42-letni Litwin.

PAP ustaliła, że sprawie zatrzymano 12 osób, z czego dwie osoby nadal przebywają w areszcie.

Do strzelaniny doszło w jednym z barów na terenie Centrum Handlowego w Wólce Kosowskiej. Przypadkowi świadkowie zabrali postrzelonego mężczyznę do samochodu, by zawieźć go do szpitala w Nadarzynie. W trakcie jazdy jego stan pogorszył się, w związku z tym mężczyźni wezwali pogotowie ratunkowe. Mimo reanimacji postrzelony mężczyzna zmarł.

To nie pierwsza strzelanina w tym miejscu

W Wólce Kosowskiej znajduje się duże centrum handlowe, w którym sprzedawane są towary sprowadzane z Azji. Do tej pory już kilkakrotnie dochodziło tam do strzelanin. Służby, w tym Centralne Biuro Śledcze Policji i Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego, co jakiś czas przeprowadzają tam naloty na handlujących.