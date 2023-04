Trzy psy służące od lat w mazowieckim garnizonie policji odeszły na "emeryturę". Czworonogi otrzymały kosze ze smakołykami, witaminami i środkami do higieny, a ich przewodnicy dyplomy - poinformowała koordynatorka ds. psów służbowych asp. Edyta Sułkowska.

Przy okazji prowadzonego szkolenia w ramach doskonalenia sprawności użytkowej psów służbowych w Siedlcach, odbyła się uroczystość pożegnania Ilzy - psa służbowego, który z racji swojego wieku oraz problemów zdrowotnych, odszedł na zasłużoną emeryturę - przekazała koordynatorka z Komendy Wojewódzkiej Policji w Radomiu.



Ilza to 10-letni owczarek niemiecki. Specjalizuje się w wyszukiwaniu zapachów narkotyków. Była w służbie od 2014 r., pracowała w jednostkach w Siedlcach i Garwolinie. Teraz zamieszka w Siedlcach, w domu swojego pierwszego przewodnika, który przeszedł na emeryturę wcześniej. Służbę zakończyły także dwa inne policyjne psy Hałat i Kajro. Psich emerytów pożegnali policjanci z komendy w Siedlcach, Garwolinie, Ostrołęce i Ostrowi Mazowieckiej.



Nasi psi funkcjonariusze otrzymali na pożegnanie kosze smakołyków, środków do higieny, ale także witamin i suplementów na stawy, czyli to, czego psom seniorom najbardziej potrzeba, oraz pamiątkowe medale za wzorową psią służbę - powiedziała asp. Sułkowska. Specjalne dyplomy otrzymali także przewodnicy psów.

Każdy pies służbowy jest uroczyście żegnany

Policjantka podkreśliła, że takie uroczystości są potrzebne w życiu każdego przewodnika psa służbowego. Pokazują, że pies w policji jest potrzebny i ważny, jest przez nas traktowany z szacunkiem i godnie żegnany, gdy odchodzi na zasłużoną emeryturę. Dostrzegany i doceniany jest także trud i zaangażowanie przewodnika w służbie z psem - powiedziała asp. Sułkowska.



Policyjne psy wspierają funkcjonariuszy przy różnych działaniach. Nie tylko potrafią wykryć obecność narkotyków, ale są też nieocenione przy poszukiwaniu osób zaginionych, w patrolach, konwojach czy zabezpieczaniu imprez masowych, np. meczów. Osobną grupę stanowią psy służące do wyszukiwania zapachu materiałów wybuchowych, broni i amunicji. Są także psy do wyszukiwania zwłok ludzkich na lądzie lub w wodzie. Z kolei psy bojowe wspierają jednostki kontrterrorystyczne. W garnizonie mazowieckim policji służy obecnie prawie 40 czworonogów.



Najnowszym nabytkiem mazowieckiej policji jest Szron, owczarek belgijski malinois. Obecnie wraz ze swoim przewodnikiem jest szkolony pod kątem wyszukiwania zapachów narkotyków.