Drugi ze sprawców nocnego napadu na sklep w Kobyłce został zatrzymany – poinformowała policja. Wczoraj prokuratura w Wołominie wszczęła śledztwo w sprawie "usiłowania rozboju z użyciem niebezpiecznych narzędzi". Podczas zdarzenia właściciel sklepu śmiertelnie ugodził nożem jednego z napastników.

/ Zdjęcie ilustracyjne / Jacek Skóra, RMF FM

Informacje o zatrzymaniu przekazała asp. Monika Kaczyńska z Komendy Powiatowej Policji w Wołominie. Mężczyzna został zatrzymany w poniedziałek około godziny 19 w Kobyłce - podała policjantka.

Prokurator Katarzyna Skrzeczkowska przekazała, że dwóch napastników w kominiarkach ok. godz. 23:30 w niedzielę weszło do sklepu w Kobyłce. Jeden z nich miał broń palną. Drugi metalową rurkę. W środku zastali pracownicę sklepu. Jeden z mężczyzn próbował ukraść pieniądze. Wtedy wyszedł właściciel sklepu. Doszło do szamotaniny i właściciel ugodził jednego z napastników nożem, po czym napastnicy uciekli - powiedziała Skrzeczkowska. Ciało jednego ze sprawców znaleziono nieopodal sklepu.

Jak wczoraj informowaliśmy, prokuratura w Wołominie wszczęła śledztwo w sprawie "usiłowania rozboju z użyciem niebezpiecznych narzędzi".

Właściciel, który użył noża, został przesłuchany w charakterze świadka. Okoliczności śmierci jednego ze sprawców będą wyjaśniane, jednak na razie wygląda, że działania właściciela sklepu należy traktować w kategoriach obrony koniecznej. Odpierał bezprawny atak na życie swoje, swojej pracownicy oraz na mienie - usłyszał reporter RMF FM.