Wraz z początkiem lata i upalną pogodą nad Polskę nadciągnęły też niebezpieczne burze. Nawałnice przeszły m.in. nad Mazowszem i Wielkopolską. W środę w związku z frontem burzowym strażacy interweniowali prawie 500 razy. Najczęściej w woj. śląskim. IMGW ostrzega przed kolejnymi burzami.

W środowy wieczór w Wyszogrodzie w województwie mazowieckim woda zalała część ulic i domów.

Niebezpiecznie było też w Wielkopolsce. W miejscowości Sowina w powiecie pleszewskim silny wiatr zerwał dach domu jednorodzinnego, spadł tuż obok budynku i uszkodził ogrodzenie. Na szczęście mieszkańców nie było w środku i nikt nie ucierpiał.

Porywisty wiatr zerwał dach remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Sobótce - poinformował Piotr Kuroszczyk, wójt gminy Ostrów Wielkopolski. Na szczęście nikomu nic się nie stało.

"Sobótka poniosła więcej strat, ponieważ połamane zostały drzewa oraz płot przy szkole w tej miejscowości" - napisał w mediach społecznościowych Kuroszczyk.

Wiele interwencji strażaków w całym kraju

W środę w związku z frontem burzowym strażacy interweniowali prawie 500 razy. Najczęściej w woj. śląskim - poinformował dziś rzecznik prasowy Państwowej Straży Pożarnej bryg. Karol Kierzkowski.

Według danych PSP, w środę w związku z frontem burzowym strażacy interweniowali 486 razy. Najwięcej zdarzeń odnotowano na terenie województwa śląskiego (113), wielkopolskiego (102), łódzkiego (55), kujawsko-pomorskiego (54), małopolskiego (37), dolnośląskiego (31), mazowieckiego (29) i pomorskiego (26) - przekazał bryg. Karol Kierzkowski.

Tropikalna noc w Polsce

Wysoka temperatura towarzyszyła nam dziś także w godzinach nocnych.

"Tropikalna noc trwa. Lokalnie temperatura nadal powyżej 20 st. C. Nowa komórka burzowa powstała w woj. warmińsko-mazurskim. Towarzyszą jej opady do 5mm/10min" - napisano w nocy na Twitterze IMGW.

Zgodnie z załączoną grafiką, najwyższa temperatura powietrza o godz. 3 nad ranem była w Suwałkach i we Wrocławiu - 21,4 st. C., zaś najniższa w miejscowości Resko w woj. zachodniopomorskim - 12,8 st. C.