Mazowiecka Krajowa Administracja Skarbowa udaremniła przemyt narkotyków. W ich wykryciu pomógł pies służbowy Aza. Funkcjonariusze znaleźli marihuanę w przesyłce nadanej z USA. Paczka znajdowała się w jednym z magazynów firm kurierskich.

Aza, która "wywąchała" narkotyki / Izba Administracji Skarbowej w Warszawie / Materiały prasowe

Przesyłka, według zgłoszonej deklaracji, miała zawierać zestaw kołder. Zamiast nich funkcjonariusze znaleźli 3 hermetycznie zapakowane torby foliowe z marihuaną. Jej łączna waga wynosiła 1,61 kg, a wartość prawie 50 tys. zł.

Nielegalną przesyłkę "wywąchała" Aza. Pies służbowy był przeszkolony do wykrywania środków odurzających. To on wskazał przesyłkę, w której znajdowały się narkotyki.

/ Izba Administracji Skarbowej w Warszawie / Materiały prasowe

Dalsze postępowanie w sprawie prowadzi Komenda Miejska Policji w Radomiu.