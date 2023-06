Architektki i architekci z Politechniki Warszawskiej odpowiadają na problem hałasu w mieście i odmieniają centrum Warszawy. Zaczęli od Placu Politechniki, na który na czas wakacji wprowadzili nową funkcję użytkową: HA-LAS.

/ Przemysław Mzyk / RMF MAXX

Las powstał w centrum stolicy. Wyrósł on na placu Politechniki Warszawskiej. Chodzi o nową instalację studentów architektury tej uczelni, która ma być odpowiedzią na miejski hałas:

Mamy zestaw zieleni o różnej wysokości, najwyższe drzewa mają powyżej 6 metrów, mamy też niskie krzewy oraz trawy. Instalacja jest zbudowana specjalnie w taki sposób, jakby złożona z modułów donicowych, żeby docelowo można było ją stawiać w różnych miejscach Warszawy i do każdego miejsca będzie dostosowywana kompozycyjnie za pomocą tych bloków - mówi reporterowi RMF MAXX Artur Jerzy Filip z wydziału architektury Politechniki Warszawskiej.

/ Przemysław Mzyk / RMF MAXX

Zielony zagajnik na Placu Politechniki zaprasza do zmiany perspektywy, otwarcia się na nieoczywiste bodźce, wyciszenia i osobistej introspekcji.

Autorzy zachęcają do doświadczania tego, co daje natura, do świadomego jej poznawania i obcowania z nią, otwarcia się na nią wszystkimi zmysłami. Pomagają w tym proste instrukcje umieszczone we wnętrzu HA-LASU – sugestie, żeby dotknąć szyszki czy trawy, pogłaskać liście, powąchać rośliny czy po prostu wejść między drzewa, usiąść wygodnie i pobyć przez kwadrans.

Według WHO hałas jest drugim po smogu czynnikiem najbardziej zanieczyszczającym środowisko.