14 września o godz.15 w Wołominie, na cmentarzu przy ulicy Granicznej odbędzie się pogrzeb Kazimierza Mazura – aktora znanego m.in. z roli Tomaszka Niechcica w "Nocach i dniach". Taką informację przekazał Związek Artystów Scen Polskich.

Aktor Kazimierz Mazur junior (L) z ojcem Kazimierzem Mazurem (P) (zdj. z 2015 r.) / Stach Leszczyński / PAP

Jak podał ZASP, Kazimierz Mazur spocznie na wołomińskim cmentarzu w kwaterze 127.



Informację o śmierci 74-letniego Kazimierza Mazura przekazał 6 września na Instagramie syn aktora. "Dziś odszedł mój największy Przyjaciel, Tata, wybitny Aktor, Kochany Człowiek. Kazimierz Mazur. Przemierzaliśmy razem Noce i Dnie. Dobranoc Mój Kochany" - napisał.

Kazimierz Mazur urodził się w 1948 r. we Wrocławiu. W latach 1970-71 był adeptem w Teatrze Ateneum w Warszawie. W 1974 r. ukończył studia w Państwowej Wyższej Szkole Teatralnej w Warszawie. W latach 1975-76 pracował jako aktor Teatru Ziemi Mazowieckiej w Warszawie, a następnie zajął się występami na estradzie. W 1981 r. ponownie na rok zatrudnił się na etacie w warszawskim Teatrze Komedia.



Popularność przyniosła mu rola Tomaszka Niechcica w filmie i serialu "Noce i dnie". Mazur był znany z licznych ról serialowych, filmowych, był także aktorem dubbingowym. Zagrał w takich produkcjach filmowych jak "Różyczka", "Rozmowy kontrolowane" i "Zemsta". Występował w serialach takich jak m.in. "Blondynka", "Na sygnale", "Na dobre i na złe" i "Plebania". Widzowie zapamiętali go także dzięki roli Tomasza Wiśniewskiego w serialu "Barwy szczęścia".



Mazur zajmował się też reżyserią. Swoje spektakle zrealizował m.in. w Lubuskim Teatrze im. L. Kruczkowskiego w Zielonej Górze, w Teatrze Maska w Rzeszowie, w Bałtyckim Teatrze Dramatycznym im. J. Słowackiego w Koszalinie, w Teatrze Dzieci Zagłębia im. J. Dormana w Będzinie i Teatrze im. C. K. Norwida w Jeleniej Górze.



Pierwszą żoną Kazimierza Mazura była impresario Beata Bogdańska-Mazur. Ich synem jest Kazimierz Mazur, również aktor. Drugą żoną artysty była kompozytorka Katarzyna Gärtner, z którą artysta mieszkał w Komaszycach pod Kielcami.