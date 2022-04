Przed ambasadą Rosji przy ul. Belwederskiej w Warszawie powstaje uliczna Galeria Wolna Ukraina. Jak informuje reporter RMF MAXXX Przemek Mzyk naprzeciwko wjazdu do placówki powstał napis Cлава Україні.

Napis Cлава Україні naprzeciwko rosyjskiej ambasady / Przemysław Mzyk / RMF MAXXX

Galeria Wolna Ukraina powstała przed Ambasadą Federacji Rosyjskiej przy ul. Belwederskiej. Naprzeciwko wjazdu do Ambasady powstał napis Cлава Україні, a na chodniku wzdłuż ogrodzenia artyści umieszczają prace nawołujące do zakończenia rosyjskiej agresji i pokazujące cierpienie ofiar konfliktu.

Pierwsze prace już mamy. To są prace, które są właściwie pracami malarskimi, mamy prace wykonane techniką szablonu a jedna jest pracą instalacyjną. To 167 pluszowych misi, które nawiązują do liczby dzieci, które zginęły w wyniku wojny ( do 4 kwietnia) - mówi Marek Karapuda - kurator Galerii Wolna Ukraina w rozmowie z reporterem RMF MAXXX Przemkiem Mzykiem.

/ Przemek Mzyk RMF MAXXX / RMF MAXXX

Po drugiej stronie mamy napis - dwukolorowy, w barwach flagi ukraińskiej. Co ciekawe napis jest tak skierowany, aby był widoczny z wnętrza ambasady, ale także na mapach Google, litery mają ponad 4 metry wysokości a długość napisu to ponad 61 metrów- dodaje Marek Karapuda.

/ Przemek Mzyk RMF MAXXX / RMF MAXXX

Galeria Wolna Ukraina została zaprezentowana dzisiaj ( środa) podczas briefingu prasowego.