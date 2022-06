"Life Will Win" - to nazwa serii koncertów charytatywnych, które mają promować ideę członkostwa Ukrainy w Unii Europejskiej. Odbędą się one pomiędzy 10 a 22 czerwca. Pierwszy z koncertów zaplanowano w Warszawie na piątek, 10 czerwca.

Ukraina stara się o status państwa kandydującego do Unii Europejskiej, kluczowa decyzja ma zostać podjęta podczas posiedzenia Rady Europejskiej 23-24 czerwca. W związku z tym pomiędzy 10. a 22. czerwca w 10 europejskich stolicach zaplanowano serię koncertów charytatywnych "Life Will Win" - informuje stołeczny ratusz. W koncertach wezmą udział najsłynniejsi ukraińscy artyści i muzycy. Warszawski koncert otwiera ten cykl. W jego ramach wystąpią: Studio "Kvartal 95",

Valeryi Zhydkow,

Monatik,

Wellboy,

Zlata Ognevich,

Oleg Skrypka (Vopli Vydoplyasova),

i Pianoboy. Gramy w podzięce dla wszystkich, którzy bronią suwerenności Ukrainy. Bardzo się cieszę, że ten pierwszy koncert - współorganizowany przez miasto Warszawa i ambasadę Ukrainy - odbędzie się właśnie w Warszawie. A wszystkie dochody pójdą oczywiście na pomoc dla Ukrainy - mówi prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski. Zobacz również: Ukraińscy żołnierze nagrali nowy teledysk do piosenki „Bayraktar”

Nowe wsparcie wojskowe dla Ukrainy. Pomoc zadeklarowało 20 krajów

"Jestem dumna z bycia Ukrainką". Mila Kunis i Ashton Kutcher dają 3 mln dolarów na pomoc humanitarną