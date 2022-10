Policjanci ze Śródmieścia zatrzymali cztery osoby podejrzane o rozbój. Napastnicy brutalnie pobili wracającego z meczu 36-latka, kibica drużyny przeciwnej. Zdarli z niego koszulkę i zabrali mu szalik.

Zajście zarejestrowały kamery miejskiego monitoringu. Do zdarzenia doszło w połowie września w centrum Warszawy po meczu Szachtara Donieck z Celticiem Glasgow. Teraz policja informuje o zatrzymaniu podejrzanych i publikuje film.

Napastnicy podbiegli do pokrzywdzonego, rzucili się na niego, zaczęli go kopać, szarpać i uderzać pięściami, po czym zdarli z niego klubową koszulkę, zabrali szalik i uciekli. Mężczyzna z poważnymi obrażeniami głowy i twarzy trafił do szpitala - relacjonuje podinsp. Robert Szumiata, rzecznik prasowy śródmiejskiej policji.

Policjanci zatrzymali czterech mężczyzn w wieku od 19 do 23 lat. Za rozbój grozi im do 12 lat więzienia. Wszyscy - decyzją sądu - zostali aresztowani na 3 miesiące.