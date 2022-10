Ponad 41 tysięcy gdańszczan zagłosowało w tegorocznym budżecie obywatelskim. Dziś poznaliśmy zwycięskie projekty. Mieszkańcy zdecydowali, na co wydane zostaną ponad 22 mln zł.

fot. Urząd Miejski w Gdańsku / Materiały prasowe

Głosowanie trwało dwa tygodnie, w tym czasie swój głos oddało 41 217 osób. Najwyższą frekwencję odnotowano na Wyspie Sobieszewskiej - 21,09 proc., czyli swój głos oddało 693 mieszkańców. Na drugim miejscu była Letnica - 18,81 proc., co daje liczbę 401 osób. Trzecie miejsce pod względem frekwencji zajęła Orunia Górna - Gdańsk Południe z wynikiem 16,88 proc., czyli 3674 mieszkańców.

Nagrodą dla mieszkańców Wyspy Sobieszewskiej za najwyższą frekwencję ma być wystawienie w grudniu iluminacji świątecznych na terenie dzielnicy.

Budżet cieszył się mniejszym zainteresowaniem w takich dzielnicach jak Rudniki, gdzie swój głos oddało 56 mieszkańców, czy Młyniska, gdzie głosowało 139 mieszkańców.

Kończymy 10. jubileuszową edycję. Możemy mieć do siebie jedynie pretensje, że głosowało nas mniej niż w poprzednim roku - mówiła dziś podczas ogłoszenia wyników Aleksandra Dulkiewicz, prezydent Gdańska. W poprzedniej edycji swój głos oddało 43 190 mieszkańców.

Zwyciężyło 8 projektów ogólnomiejskich, z czego trzy pochodzą z "zielonego budżetu obywatelskiego". W dzielnicach wygrało w tym roku 60 projektów z tradycyjnego budżetu i 49 z zielonego.

Zielone projekty po raz trzeci miały osobną kategorię w budżecie obywatelskim. W tegorocznej edycji do głosowania zakwalifikowały się 94 projekty.

Co ciekawe, w dwóch dzielnicach wygrały wszystkie projekty zgłoszone do tradycyjnego budżetu: na Chełmie i we Wrzeszczu Górnym.

Pełna lista zwycięskich projektów znajduje się tutaj .

Jak wyglądało głosowanie?

Każdy mieszkaniec miał do wykorzystania 8 punktów. Przeznaczyć je mógł na 305 projektów, w tym 94 projekty "zielonego budżetu obywatelskiego". Z czego 5 punktów musiało być przeznaczone na projekty dzielnicowe. Co ważne, punkty w tej kategorii można było rozdzielić między różne projekty, a głosować można było w dowolnej dzielnicy. Po 1 punkcie można było przeznaczyć na projekty: ogólnomiejskie, dzielnicowe Zielonego BO i ogólnomiejskie Zielonego BO.

W tym roku gdańszczanie w ramach budżetu obywatelskiego mieli do wykorzystania nieco ponad 22 mln zł, z czego 4,25 mln zł na projekty ogólnomiejskie i 17,81 mln zł na projekty dzielnicowe.

Autor: Stanisław Pawłowski