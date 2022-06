Koniec roku szkolnego oznacza zmiany w kursowaniu niektórych linii autobusowych i tramwajowych w Gdańsku. Wraz z początkiem wakacji pojawią się też nowe linie sezonowe, a autobusy linii 606 i 658 będą kursować częściej.

Panorama Gdańska / Shutterstock

W dni powszednie, na linii tramwajowej 6 i autobusowych: 127, 199, 269 będą obowiązywać rozkłady jazdy ważne w okresie ferii i wakacji. W dni powszednie w godzinach szczytu autobusy linii 115 będą jeździć co ok. 15 minut, linii 154 - co 12 minut, a 162 - co 20 minut. Mieszkańcy i turyści będą mogli także korzystać z sezonowych linii tramwajowych 63 i 68 oraz autobusowej 607. Na liniach autobusowych 606 i 658 zostanie zwiększona liczba kursów.

Linie tramwajowe

8 i 9 - zwiększenie liczby kursów na wydłużonej trasie z pętli Stogi do Stogów Plaży. W soboty niedziele i święta wybrane kursy linii 8 będą obsługiwane przez historyczny tramwaj wysokopodłogowy typu 105Na.

63 - funkcjonuje we wszystkie dni tygodnia w godzinach ramowych 09:30-17:00 na trasie: Brzeźno Plaża - al. Hallera - Opera - al. Zwycięstwa - Dworzec Główny - Brama Wyżynna - al. Armii Krajowej - Chełm Witosa z podstawową częstotliwością co 20 minut.

68 - funkcjonuje w soboty, niedziele i święta w godzinach ramowych 09:30-17:00 z częstotliwością co 20 minut na trasie: Stogi Plaża - Stogi - Przeróbka - Podwale Przedmiejskie - al. Armii Krajowej - Witosa - Wilanowska.

Linie autobusowe

606 - uruchomienie we wszystkie dni tygodnia na trasie: Wały Piastowskie - Podwale Grodzkie - Wały Jagiellońskie - Sucharskiego - Westerplatte;

607 - uruchomienie w piątki, soboty i niedziele w godzinach ramowych 09:00-17:00 na trasie z Pruszcza Gdańskiego do Sobieszewa przez Rokitnicę oraz Wiślinę. Trasa: Pruszcz Gd. Rondo Kaszubskie - Raciborskiego - Domeyki - Strzeleckiego - Cicha - Obrońców Wybrzeża - Wojska Polskiego - Grunwaldzka - Chopina - Powstańców Warszawy - Plater - Dąbrowskiego - Gałczyńskiego - Kasprowicza - Kopernika - Rokitnica - Mokry Dwór - Wiślina - Dziewięć Włók - Przejazdowo - Wiślinka - Sobieszewo.

622 - w soboty, niedziele i święta do obsługi skierowane zostaną autobusy przegubowe, a także autobus historyczny "Ikarus" (na trasie: Oliwa Pętla Tramwajowa - Obrońców Westerplatte - Stary Rynek Oliwski - Karwieńska - Oliwa ZOO);

658 - funkcjonuje we wszystkie dni tygodnia (na trasie: Stadion - Tunel pod Martwą Wisłą - Ku Ujściu);

Na wszystkich liniach sezonowych obowiązuje zwykła taryfa.