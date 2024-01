W Gdańsku możemy podziwiać kwiaty jednej z najstarszych na Ziemi roślin: sagowca. Jego zakwit w warunkach naturalnych w Polsce uznaje się wręcz za niemożliwy.

Kwitnący sagowiec / Sylwia Kwiatkowska-Łaźniak / RMF MAXX

W ogrodzie całorocznym Olivia Garden udało się wyhodować kwitnącego sagowca (Cycas circinalis z gatunku Macrozamia mooroi). W tej szerokości geograficznej naturalnie występował 60 milionów lat temu. Jego zakwit w warunkach naturalnych uznaje się za niemożliwy.

Sagowiec jest jednym z najstarszych gatunków roślin na Ziemi. Ten rosnący w Gdańsku z naszych wyliczeń ma około 150 lat, ciekawostką może być również fakt, że sagowce mają osobne rośliny męskie i żeńskie. I tu mamy oba egzemplarze - mówi w rozmowie z RMF Maxx Tomasz Zabłocki, ogrodnik, inspektor nadzoru roślin tropikalnych.



Sagowce dominowały w okresie mezozoicznym, a najstarszy znany na świecie okaz cykasów, którego wiek datowany jest na 6 tysięcy lat rośnie w ogrodzie botanicznym w Pretorii (RPA). Ich wysokość zazwyczaj sięga do 2,5 metra.

Sagowiec / Sylwia Kwiatkowska-Łaźniak / RMF MAXX

Pień oliwskiego okazu urósł do blisko dwóch metrów, a jego liście sięgają już prawie 4 metrów.

Stwarzamy mu tu jak najbardziej naturalne warunki, sterujemy klimatem. Wydłużamy dzień, mamy odpowiednie światło. Ta roślina wymaga odpowiedniej gleby i tu mamy np. substrat wulkaniczny. Ale odpowiednie warunki to nie wszystko, z sagowcem trzeba rozmawiać. I to nie żart, bo gdy chcemy, aby roślina zakwitła, to możemy dwie rzeczy zrobić: straszyć ją i spowodować czynniki stresujące albo rozmawiać i zachwalać, mówimy, że jest cudowna i wspaniała - dodaje ogrodnik Tomasz Zabłocki.

Rośliny te kryją w sobie wiele tajemnic: mówi się o nich, że należą do gatunków trujących, gdyż w różnych częściach sagowca znajdują się substancje chemiczne, takie jak toksyczne glikozydy kardenolowe, jednak związki te są stosowane w medycynie tradycyjnej jako skuteczne środki przeczyszczające, przeciwbakteryjne i przeciwwirusowe. Co więcej, rośliny te wykształciły własne mechanizmy ochronne przeciwko insektom i innym szkodnikom. Ich liście zawierają azadirachtynę, która odstrasza owady.



To dla nas olbrzymia radość i dowód, że udało nam się stworzyć prawdziwy, żyjący ogród botaniczny, w którym rośliny z 5 kontynentów doskonale się rozwijają. Olivia Garden wypełnia blisko 4 tysiące roślin pochodzących z 5 kontynentów, a wysokość najwyższych z nich sięga nawet 11 metrów - mówi Bogusław Wieczorek z Olivia Centre.

Zakwit sagowca będzie można oglądać przez najbliższe dwa, maksymalnie trzy miesiące. Po tym czasie kwiat zostanie usunięty, ponieważ zacznie gnić i nieprzyjemnie pachnieć.