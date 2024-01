Dwunasty raz mieszkańcy Gdańska mogą zgłosić projekty do budżetu obywatelskiego. „Liczy się przede wszystkim pomysł i chęć do działania, z resztą formalności pomogą urzędnicy” – zachęcają władze miasta.

/ UMG / Materiały prasowe

W tym roku do dyspozycji jest 21 526 000 zł. Kolejny rok z tej puli wydzielona jest kwota na Zielony Budżet Obywatelski. Projekty zazwyczaj mają związek z tworzeniem nowych miejsc wypoczynku, nowych tras rowerowych, zagospodarowaniem terenów zielonych czy modernizacją dróg.

Nabór projektów trwa do 25 lutego.

W budżecie obywatelskim mogą wziąć udział wszyscy mieszkańcy Gdańska, którzy mieszkają na stałe w naszym mieście bez względu na wiek, zameldowanie czy obywatelstwo. Każdy może zgłosić swój pomysł: dorośli, młodzież i dzieci. Wystarczy mieć ciekawą propozycję na co wydać publiczne pieniądze - mówi Marta Formella z urzędu miejskiego w Gdańsku.

Kolejny raz przyjmowane będą projekty do Zielonego Budżetu Obywatelskiego. W tym roku przeznaczono na ten cel około 4,5 mln zł. Projekty te zakładają rozwój publicznych, ogólnodostępnych miejskich terenów zieleni poprzez budowę nowych przestrzeni zielonych oraz renowacje i modernizację zagospodarowania istniejących.

To ważne, by myśleć o Budżecie Obywatelskim nie tylko w kontekście projektów infrastrukturalnych. Pamiętajmy także o tzw. propozycjach miękkich, które służą aktywności sportowej, integracji społecznej, spacerom, poznaniu kultury, historii czy walorów przyrodniczych jakiejś części miasta. Zachęcam wszystkich do składania projektów w Budżecie Obywatelskim 2025 - mówi Aleksandra Dulkiewicz, prezydent Gdańska.

Głosowanie przeprowadzone będzie we wrześniu, wtedy też poznamy zwycięskie projekty.

Jak mówią urzędnicy, aby jak najlepiej przygotować się do złożenia swoich projektów, warto przyjrzeć się przykładowym realizacjom z poprzednich lat.

Do tej pory miasto zrealizowało 933 projekty, które kosztowały 177 milionów złotych.