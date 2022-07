Prawie 700 wystawców z Polski i Europy, koncerty, spektakle teatralne i warsztaty dla dzieci. Te atrakcje przygotowano w ramach rozpoczętego dziś w Gdańsku 762. Jarmarku św. Dominika. Jedna z najstarszych imprez plenerowych w Europie potrwa przez trzy tygodnie.

Jarmark Dominikański / Marcin Gadomski / PAP

Tegoroczny Jarmark św. Dominika otworzyła ceremonia przekazania kupcom klucza do bram miasta. Uroczystość odbyła się na progu Dworu Artusa przy Długim Targu. Po niej ulicami miasta przeszła barwna parada otwarcia Jarmarku.

Wiceprezes Międzynarodowych Targów Gdańskich Paweł Orłowski, cytowany w przesłanym komunikacie podkreślił, że w tegorocznym Jarmarku swoje produkty zaprezentuje ponad 690 wystawców na 705 stoiskach. Jesteśmy na sześćdziesięciu pięciu tysiącach metrów kwadratowych. Nie przypadkiem ta ilość się nie zwiększa, stawiamy na jak najlepszą jakość - wyjaśnił.

Dodał, że w tym roku przeprowadzona została "twarda selekcja" wystawców, żeby stawiać na produkty unikatowe, lokalne, regionalne, niedostępne na co dzień - wskazywał.

Prezydent Gdańska Aleksandra Dulkiewicz, również cytowana w komunikacie, dodała, że Jarmark św. Dominika to "nasza gdańska tradycja". Skoro jesteśmy w Gdańsku, skoro jesteśmy na Pomorzu, to powinniśmy wiedzieć, że spośród tych sześciuset wystawców ponad jedna czwarta to są przedsiębiorcy, artyści, rzemieślnicy z Trójmiasta - stwierdziła.

Na ulicach w centrum miasta swoje produkty wystawiają artyści i rzemieślnicy, producenci regionalnych produktów, kolekcjonerzy oraz restauratorzy. Na jednej z ulic swoje dzieła prezentują polscy projektanci.

Rzecznik Międzynarodowych Targów Gdańskich Maciej Józefowicz w przesłanym komunikacie wskazał, że dla gości odwiedzających Jarmark przygotowane zostały pozycje programowe - zarówno dla tych, którzy wolny czas wolą spędzać spokojnie, familijnie, ale też i tych, którzy stale poszukują emocji i aktywnych działań. W tym roku zorganizowane zostaną cztery strefy programowe. To na nich odbywać się będą różnorodne koncerty, warsztaty, seanse filmowe i przedstawienia teatralne, które będą współtworzyły tegoroczną imprezę - podkreślił.

W związku z organizacją Jarmarku św. Dominika zmieniła się organizacja ruchu w centrum Gdańska. Ulice na których stanęły stragany zostały zamknięte dla samochodów. To m.in. ul. Rajska, cześć Podwala Staromiejskiego, Targ Rybny i ul. Szeroka.

Kierowcy, którzy chcą wybrać się na Jarmark św. Dominika, mogą zostawić swój samochód na parkingu P3 przy Polsat Plus Arena Gdańsk lub położonym obok AmberExpo i dojechać na miejsce specjalnym autobusem. Parking dostępny jest codziennie w godzinach od 9- 21, a koszt opłaty parkingowej to 20 zł. Specjalne autobusy będą kursować co 30 min. w godzinach otwarcia parkingu, a przejazd jest bezpłatny.

Jarmark św. Dominika potrwa do 14 sierpnia.