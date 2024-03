Usuwanie piasku z ulic, sprzątanie terenów zielonych, czyszczenie znaków drogowych, sygnalizatorów i oświetlenia ulicznego. To zakres prac porządkowych przed nadejściem wiosny, które prowadzić będzie Gdański Zarząd Dróg i Zieleni. Sprzyjająca porządkom aura pozwala na wznowienie mechanicznego oczyszczania dróg.

Piotr Wittman / Materiały prasowe

W porządkach pomoże specjalistyczny sprzęt

Specjalistyczny sprzęt po zimowej przerwie znów wyjedzie na ulice Gdańska, by pozamiatać i zmyć nawierzchnie jezdni z zimowych zanieczyszczeń, piasku i kruszywa. Łącznie do wysprzątania mamy blisko 1000 kilometrów jezdni i 120 kilometrów dróg. W przypadku wystąpienia przymrozków prace porządkowe na drogach zostaną wstrzymane, by wykorzystywana do czyszczenia woda nie spowodowała oblodzenia nawierzchni - mówi Aleksandra Dulkiewicz, prezydent Gdańska.

Mechaniczne oczyszczanie realizowane będzie według ustalonego tygodniowego harmonogramu.

Aleksandra Dulkiewicz, prezydent Gdańska

Od razu przepraszamy, jeżeli czasem będzie głośno, jednak staramy się, żeby praca nocna przebiegała wyłącznie na tych ciągach komunikacyjnych, które nie mają bezpośredniej styczności z mieszkańcami. Prosimy też o wyrozumiałość, ale chcemy, żeby miasto było jak najszybciej oczyszczone - mówi Bartosz Piotrusiewicz, prezes Gdańskich Usług Komunalnych. Do dyspozycji w południowym rejonie, który utrzymujemy, mamy 3 zamiatarki, które są najbardziej efektywne, energooszczędne i ekologiczne oraz jedną polewaczkę. O porządek w tej części miasta dba nasz blisko 15-osobowy zespół - dodaje.

Magistrat zapowiada liczne prace

Za utrzymanie czystości na ulicach w pozostałych trzech rejonach, odpowiedzialne są dwie inne firmy wykonujące prace na zlecenie Gdańskiego Zarządu Dróg i Zieleni. Każda z nich posiada profesjonalny sprzęt, który jest obsługiwany przez kilkudziesięciu pracowników. W całym mieście do sprzątania po zimie wykorzystywane są 23 specjalistyczne pojazdy.

Oprócz sprzątania kontynuowane będą prace związane z naprawą pozimowych uszkodzeń jezdni - podkreśla Piotr Kryszewski, zastępca prezydent Gdańska ds. usług komunalnych. Dzięki coraz lepszym warunkom atmosferycznym coraz więcej napraw wykonywanych jest w technice docelowej, zamiast jedynie tymczasowych zabezpieczeń ubytków - zauważa Kryszewski.

Piotr Kryszewski, zastępca prezydenta Gdańska

Sprzątaniem objęte zostaną również chodniki, drogi rowerowe, przystanki komunikacji, parkingi, kładki, przejścia podziemne czy schody terenowe.

Porządki dotkną także terenów zielonych

Prace porządkowe będą prowadzone także na terenach zielonych. Zanieczyszczenia, resztki obumarłej roślinności wraz z opadłymi liśćmi zagrabione i zabrane zostaną z terenów parków komunalnych, skwerów, zieleńców oraz z pasów drogowych. Po ich wysprzątaniu i przy dogodnej pogodzie można będzie wykonywać pierwsze tegoroczne zabiegi pielęgnacyjne, m.in. koszenie trawników

Z gdańskich ulic znikną wkrótce osłony przeciwsolne, montowane natomiast będą drewniane paliki zabezpieczające zieleń.

Piotr Wittman

Wiosenna aura sprzyjać będzie także odświeżeniu wyglądu mebli miejskich. Ławki oraz leżaki zostaną odmalowane, a w przypadku uszkodzeń uzupełnione i wymienione będą brakujące bądź pęknięte deski. Zadbamy także o pomniki, które zostaną wyczyszczone, wokół nich uzupełniona zostanie kostka granitowa, a także odświeżone zostaną na nich litery - podkreśla wiceprezydent Piotr Kryszewski.