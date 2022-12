W tym roku mieszkańcy Trójmiasta zamiast kupować będą mogli wypożyczyć choinkę. Do wydania będzie 250 świątecznych drzewek w doniczce. Biorąc udział w akcji, wspieramy Pomorski Ośrodek Rehabilitacji Dzikich Zwierząt „Ostoja”. Wypożyczalnia startuje we wtorek, 6 grudnia.

Zamiast kupować - można wypożyczyć i w ten sposób wesprzeć zwierzęta. 6 grudnia w Gdańsku rusza akcja wypożyczania świątecznych drzewek w doniczce.

Wypożyczenie choinki łączy się z wpłatą co najmniej 100 zł na rzecz Pomorskiego Ośrodka Rehabilitacji Dzikich Zwierząt „Ostoja”. Akcja odbędzie się na na stronie internetowej www.choinka.zut.com.pl.

W tym roku w wypożyczalni dostępnych będzie 250 choinek o różnej wysokości. 200 drzewek przeznaczonych zostanie dla mieszkańców, a 50 wypożyczyć mogą firmy i instytucje.



Jak wypożyczyć choinkę?

Po pierwsze trzeba wejść na stronę akcji https://choinka.zut.com.pl/. Następnie wybrać świerk, który przypadnie nam do gustu. Do wyboru będzie 250 drzewek gatunku świerk zwyczajny o wysokości do 100 cm oraz tych wyższych o wysokości do 140 cm, wraz z donicą. Każde drzewko przypisane jest do konkretnego zwierzęcia, któremu pomożemy — aby sprawdzić do jakiego, wystarczy najechać myszką na dane drzewko.

Rezerwacja choinek rozpocznie się we wtorek, 6 grudnia od godz. 12.00. Procedura rezerwacji zakończy się po wpłaceniu określonej kwoty na konto Ostoi. Wysokość wpłaty to 100 zł. Kwota w całości zostanie przeznaczona na potrzeby dzikich pacjentów Ostoi. Na wpłatę mamy dwa dni po dokonaniu rezerwacji. Jeżeli nie zapłacimy w tym czasie — drzewko wróci do dostępnej puli i będzie mógł je wypożyczyć ktoś inny.

Gdzie odebrać zapłaconą choinkę?

Choinki będzie można odbierać w niedzielę, 18 grudnia w godzinach 10.00 -13.00 na terenie Zakładu Utylizacyjnego w Gdańsku (ul. Jabłoniowa 55). Drzewka będą wydawane po podpisaniu oświadczenia przejęcia opieki nad drzewkiem. Do każdego z nich dołączone będą podstawowe informacje o tym, jak o nie dbać.

Wypożyczoną choinkę należy zwrócić do Zakładu Utylizacyjnego najpóźniej do 10 stycznia.

Gdzie oddajemy choinkę?

Choinkę będzie można oddać w Punkcie Informacyjnym Zakładu (biuro ochrony, przy bramie nr 4 przy ul. Jabłoniowej 55) w godzinach pracy zakładu: od poniedziałku do piątku od godz. 6.00 do godz. 18.00, w soboty między 6.00 a 14.00.

Choinki przyjmowane będą w dniach od 3 do 10 stycznia 2023 roku.