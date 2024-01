Policjanci z Gdańska zatrzymali 26-latka, który w samochodzie miał ponad 800 porcji narkotyków. Mężczyzna trzy miesiące spędzi w areszcie – przekazała w poniedziałek podinsp. Magdalena Ciska z Komendy Miejskiej Policji w Gdańsku.

"W środę w nocy na ul. Wyczółkowskiego w Gdańsku policjanci referatu wywiadowczego zatrzymali do kontroli 26-latka z Ukrainy kierującego toyotą, który z nadmierną prędkością wjechał na ulicę i zatrzymał się przy jednej z posesji. W trakcie interwencji funkcjonariusze wyczuli wydobywający się z auta zapach marihuany i podjęli decyzję, by dokładnie sprawdzić, co kierowca ma przy sobie i co przewozi w samochodzie" - poinformowała Magdalena Ciska z gdańskiej policji.



Wyjaśniła, że w trakcie przeszukania funkcjonariusze znaleźli w podłokietniku plastikowe pudełko z białymi kryształami.



"Mężczyzna próbował przekonać policjantów, że to sól drogowa. Mundurowi, kontynuując przeszukanie znaleźli jeszcze trzy zawiniątka foliowe z suszem roślinnym. Kolejne porcje marihuany mężczyzna sam wyjął z bielizny i przekazał je funkcjonariuszom. Ponadto przyznał się, że zanim wsiadł za kierownicę, palił marihuanę. 26-latek został zatrzymany i przewieziony do szpitala, gdzie pobrano mu krew do badań pod kątem obecności środków odurzających w organizmie" - dodała Magdalena Ciska.

"Zabezpieczone substancje zostały przekazane biegłemu, który we wstępnej opinii określił, że 26-latek miał przy sobie porcję marihuany i 802 porcje mefedronu" - dodała





Mężczyzna usłyszał zarzut posiadania znacznej ilości narkotyków, a sąd zastosował wobec niego trzymiesięczny areszt. Za posiadanie znacznej ilości narkotyków grozi do 10 lat więzienia.